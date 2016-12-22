В Госдуме силы ФСО бросили на поиск карточек депутатов от ЛДПР

Жириновский рассказал, что в Госдуме потеряли карточки для регистрации депутатов фракции ЛДПР, и обвинил в этом фракцию коммунистов. В КПРФ обвинения отвергли. Вячеславу Володину пришлось подключить к поиску карточек силы ФСО

Владимир Жириновский (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

У депутатов фракции ЛДПР пропали их карточки для регистрации, это выяснилось в начале пленарного заседания в среду, 10 января. Спикер Вячеслав Володин попросил ФСО проверить записи из зала пленарных заседаний, передает корреспондент РБК.

«Сотрудники ФСО просматривают информацию с камер, и как только будет установлено, кто это сделал, мы обязательно покажем его лицо на мониторах, и тогда будет понятно, кто это сделал, до этого не нужно никого обвинять», — сказал Володин.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что работа фракции «фактически была заблокирована». «На местах не оказалось карточек для голосования 30 из 40 депутатов фракции. Кроме наших «потерялась» только одна карточка депутата из другой фракции», — заявил он.

Жириновский предположил, что в исчезновении карточек виноват кто-то из депутатов. «Вряд ли это сделал кто-то из аппарата, ФСО тоже не могла — это наша служба безопасности, которая, наоборот, обеспечивает сохранность имущества. Остается только депутат. Если это так и было сделано намеренно, например, как диверсия в рамках предвыборной борьбы, то нужно публично показать лицо этого человека, и ЛДПР будет требовать прекратить его полномочия досрочно», — добавил он.

Как рассказали РБК два депутата, в зале, уже отойдя от микрофона, Жириновский выкрикивал обвинения в пропаже карточек в адрес фракции КПРФ. В КПРФ обвинения Жириновского назвали в разговоре с РБК полностью необоснованными. «Он или раздражен, или не отошел еще после праздников. Что произошло: часть карточек, которая должна была быть у депутатов, отсутствовала [на местах]. У каждой фракции есть ответственный за карточки», — сказал депутат Валерий Рашкин. По его словам, этот ответственный человек утром собирает и приносит карточки в зал, а до начала заседания депутаты должны проверить их работу. «Есть такой ответственный [и у ЛДПР], то ли он проспал, то ли перепил до Нового года, но часть карточек просто пропала. Их ищут, а Жириновский сказал, что [виноваты] представители Компартии. Но есть видеозапись, ее просмотрят, и элементарно будет озвучено, кто это сделал», — сказал РБК Рашкин.

Другой депутат от КПРФ Николай Коломейцев сказал РБК, что коммунисты не исключают, что привлекут Жириновского к ответственности за клевету. «Видимо, взял карточки технический сотрудник. И нечего на зеркало пенять... Привлечем [Жириновского] за клевету», — заявил он.

После того как сотрудники ФСО просмотрели записи с камер наблюдения, выяснилось, что, по словам собеседника РБК в аппарате Госдумы, «карточки собрал во время каникул сотрудник технических служб». Собеседник добавил, что «в кратчайшее время» будут изготовлены дубликаты.

Володин позднее заявил, что к исчезновению карточек депутаты Госдумы отношения не имеют. «Это работник технических служб, который посчитал, что рабочий год завершен, и, убирая наши рабочие места, он взял и на память собрал карточки», — рассказал спикер. Еще один собеседник РБК в аппарате нижней палаты пояснил, что технического сотрудника, который в тот день убирался в зале, «уже вызвали» для разговора. «Мы проведем беседу, и в соответствии с нормами Трудового кодекса будут приниматься меры дисциплинарного воздействия. Умысла никакого не было, ЛДПР записи видели и тоже поняли, что это не коммунисты», — пояснил сотрудник думского аппарата.

В среду в Госдуме стартовала весенняя сессия. Как сообщил Володин, на рассмотрении у депутатов находятся более тысячи законопроектов.