Депутаты открыли весеннюю сессию Госдумы

В Госдуме открылась весенняя сессия. Первое пленарное заседание открыл председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщает корреспондент РБК.

По словам Володина, на сегодняшний день на рассмотрении Думы находится 1338 законопроектов. Из них 606 проходят предварительные процедуры перед первым чтением в комитетах. В этом году Думе предстоит принять еще 23 законопроекта в рамках реализации прошлогоднего послания президента. Семь из них должны внести депутаты, остальные — правительство, добавил спикер.

Среди приоритетов работы депутатов в весеннюю сессию Володин назвал защиту обманутых дольщиков и обеспечение граждан жильем, а также вопросы демографической политики.

«Еще одним приоритетом предлагаю рассмотреть вопрос о законодательном обеспечении цифровой экономики. Цифровая экономика — это отношения человека и робота, это искусственный интеллект, это обмен большими данными, регулирование криптовалют, медицина будущего», — сказал председатель Госдумы.

Володин призвал коллег оперативно принять законопроект, регулирующий вопросы электронного документооборота. По его словам, россияне ждут, «прежде всего, конкретных решений в важных вопросах», и нужно попытаться оправдать эти ожидания.