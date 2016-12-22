Вызвавший ярость Трампа стратег покинул Breitbart News

Стив Бэннон, которого подверг резкой критике Дональд Трамп, покинул пост исполнительного директора новостного агентства Breitbart News

Стив Бэннон (Фото: Alex Brandon / AP)

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба Breitbart News, указывается, что Стив Бэннон покидает пост исполнительного директора, которое он занимал с 2012 года. Утверждается, что стороны «будут действовать совместно на время переходного периода в компании».

Причины ухода бывшего советника Дональда Трампа не называются. Сам Бэннон ограничился заявлением о том, что «был рад являться частью Breitbart News, ставшего за короткий период первоклассной новостной площадкой». В свою очередь глава совета директоров компании Ларри Солов заявил о том, что благодарен Бэннону за его вклад в развитие бизнеса.

Отставка Бэннона произошла на фоне скандала вокруг публикации книги Майкла Вулффа «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа». Она основана в том числе и на беседах автора с Бэнноном, где тот рассказал о внутренней жизни американской администрации. В частности он написал там, что представители предвыборного штаба Трампа встречались с гражданкой России Натальей Весельницкой. Тот разговор Бэннон охарактеризовал как «предательский и непатриотичный».

В этой же части книги Бэннон, который был советником предвыборного штаба Трампа, допустил, что Дональд Трамп-младший, присутствовавший на встрече с Весельницкой сын президента, так или иначе привлек своего отца к встрече.

Трамп в ответ заявил, что Бэннон после увольнения из администрации «не только потерял работу, но и рассудок». По его словам, его бывший советник имел малое отношение к победе на президентских выборах.

В Белом доме особо подчеркнули, что Трамп никогда не встречался с адвокатом Весельницкой, которая якобы участвовала в переговорах, на которых штабу кандидата предлагали компромат на Хиллари Клинтон.