 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Израиль нанес новый удар по Ливану

Израиль нанес новый удар по объектам «Хезболлы» в Ливане

Израиль нанес новую серию ударов по южным районам Ливана в ночь на 9 декабря. Об этом израильская Армия обороны (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram.

Целью были военные объекты организации «Хезболла», сказано в сообщении. В частности, ударам подвергся тренировочный лагерь, по данным израильской стороны, использовавшийся для подготовки боевиков спецподразделения «Радван».

В ЦАХАЛ заявили, что размещение этих объектов в приграничных районах и проведение там военных тренировок нарушают договоренности о прекращении огня между Израилем и Ливаном и «представляют угрозу для Государства Израиль».

Там добавили, что страна продолжит принимать меры для устранения любых возникающих перед ней угроз.

Материал дополняется

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 03:06 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 03:06
Израиль нанес новый удар по Ливану Политика, 03:13
Фон дер Ляйен призвала ускорить конфискацию российских активов Политика, 02:55
Трамп заявил, что Европа «движется в очень плохом направлении» Политика, 02:23
Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи со смертью посла России в КНДР Политика, 02:11
Путин обновил состав СПЧ Политика, 01:44
Axios сообщил о попытках США отдалить Зеленского от европейских союзников Политика, 01:31
В Netflix раскрыли позицию Трампа насчет выкупа студии Warner Bros. Бизнес, 01:13
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Трамп заявил, что «ничего» не дал Украине Политика, 01:02
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В трех аэропортах Северного Кавказа ограничили полеты Политика, 01:00
Трамп оценил статью о «бессильной» Европе в стороне от мира на Украине Политика, 00:46
Конец эры в «Формуле-1». Почему гонщики опасаются нового сезона Спорт, 00:30
В ЮАР радиоведущей предъявили обвинение в вербовке в армию России Политика, 00:25
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10