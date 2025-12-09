Израиль нанес новый удар по Ливану
Израиль нанес новую серию ударов по южным районам Ливана в ночь на 9 декабря. Об этом израильская Армия обороны (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram.
Целью были военные объекты организации «Хезболла», сказано в сообщении. В частности, ударам подвергся тренировочный лагерь, по данным израильской стороны, использовавшийся для подготовки боевиков спецподразделения «Радван».
В ЦАХАЛ заявили, что размещение этих объектов в приграничных районах и проведение там военных тренировок нарушают договоренности о прекращении огня между Израилем и Ливаном и «представляют угрозу для Государства Израиль».
Там добавили, что страна продолжит принимать меры для устранения любых возникающих перед ней угроз.
Материал дополняется
