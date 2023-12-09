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Военная операция на Украине ,  
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В Херсоне прозвучали взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Накануне был поражен объект критической инфраструктуры, отмечали в обладминистрации. Минобороны России заявляло, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам
Фото: Азиз Каримов / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Азиз Каримов / Keystone Press Agency / Global Look Press

В подконтрольном Киеву Херсоне прозвучали взрывы, сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНИАН. Он призвал жителей не находиться на открытом пространстве.

Ранее глава херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что за сутки с 6:00 8 декабря по 6:00 9 декабря обстрелу подвергся объект критической инфраструктуры.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Херсоне и Николаеве прозвучали взрывы
Политика

На этой неделе российское военное ведомство отчиталось о поражении склада вооружений 124-й бригады территориальной обороны в районе Херсона, а также сообщило, что не позволило переправиться украинским диверсантам на левый берег Днепра.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Херсон Херсонская область Военная операция на Украине
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