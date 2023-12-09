Эксперт назвал проблему у ВСУ из-за неопределенности с помощью от США

Пока США не согласуют финансирование помощи Украине, она не сможет планировать боевые действия, заявил эксперт CSIS. Конгресс отказался рассмотреть предложенный Байденом пакет финансирования на $61 млрд

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Из-за неопределенности в том, будут ли США в будущем оказывать Украине военную поддержку, ВСУ не могут планировать дальнейшие военные операции, заявил The New York Times директор программы Европы, России и Евразии Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Макс Бергманн.

«Украина не будет знать, как планировать на ближайшие месяцы вперед, поскольку они не будут знать, останутся ли у них боеприпасы для борьбы», — сказал он.

По словам эксперта, сейчас Вашингтон предоставляет Киеву только самое необходимое — например, средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды.

Американский конгресс пока отказался рассмотреть проект о выделении многомиллиардной помощи Киеву по предложению президента Джо Байдена. Пакет включал расходы в общей сложности на $106 млрд, из которых на военную помощь Украине намеревались выделить $61 млрд. Еще $14 млрд собирались предоставить Израилю, $9 млрд направить на гуманитарную помощь в рамках двух конфликтов. Кроме того, $2 млрд должны были выделить на помощь союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе и $14 млрд — чтобы обеспечить безопасность на южной границе США.



Байден в специальном обращении призывал законодателей утвердить дополнительное финансирование до рождественских каникул, так как вопрос «не может ждать». В Белом доме предупреждали, что средства на помощь Украине иссякнут через несколько недель в случае бездействия конгресса. Госдепартамент указывал, что недавно выделенный пакет помощи может стать одним из последних.

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия говорил в конце ноября, что пока Генштаб Украины не составил план ведения боевых действий в 2024-м. Политик не связывал это с предоставлением западной помощи.



Российская сторона выступает против военной поддержки Украины другими странами. Москва утверждает, что такие действия показывают вовлеченность этих государств в конфликт. Несмотря на помощь Киеву, цели российской спецоперации все равно будут достигнуты, подчеркивали в Кремле.

