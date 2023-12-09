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Военная операция на Украине ,  
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Эксперт назвал проблему у ВСУ из-за неопределенности с помощью от США

NYT: неопределенность с помощью от США вызывает хаос в планировании ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Пока США не согласуют финансирование помощи Украине, она не сможет планировать боевые действия, заявил эксперт CSIS. Конгресс отказался рассмотреть предложенный Байденом пакет финансирования на $61 млрд
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Из-за неопределенности в том, будут ли США в будущем оказывать Украине военную поддержку, ВСУ не могут планировать дальнейшие военные операции, заявил The New York Times директор программы Европы, России и Евразии Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Макс Бергманн.

«Украина не будет знать, как планировать на ближайшие месяцы вперед, поскольку они не будут знать, останутся ли у них боеприпасы для борьбы», — сказал он.

По словам эксперта, сейчас Вашингтон предоставляет Киеву только самое необходимое — например, средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды.

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Фото:Valentyn Ogirenko / Reuters

Американский конгресс пока отказался рассмотреть проект о выделении многомиллиардной помощи Киеву по предложению президента Джо Байдена. Пакет включал расходы в общей сложности на $106 млрд, из которых на военную помощь Украине намеревались выделить $61 млрд. Еще $14 млрд собирались предоставить Израилю, $9 млрд направить на гуманитарную помощь в рамках двух конфликтов. Кроме того, $2 млрд должны были выделить на помощь союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе и $14 млрд — чтобы обеспечить безопасность на южной границе США.

Байден в специальном обращении призывал законодателей утвердить дополнительное финансирование до рождественских каникул, так как вопрос «не может ждать». В Белом доме предупреждали, что средства на помощь Украине иссякнут через несколько недель в случае бездействия конгресса. Госдепартамент указывал, что недавно выделенный пакет помощи может стать одним из последних.

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия говорил в конце ноября, что пока Генштаб Украины не составил план ведения боевых действий в 2024-м. Политик не связывал это с предоставлением западной помощи.

Российская сторона выступает против военной поддержки Украины другими странами. Москва утверждает, что такие действия показывают вовлеченность этих государств в конфликт. Несмотря на помощь Киеву, цели российской спецоперации все равно будут достигнуты, подчеркивали в Кремле.
 

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина США военная помощь
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