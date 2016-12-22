Сирийские ПВО атаковали цели в районе аэропорта Дамаска

Сирийские военные сообщили, что отразили атаку в районе международного аэропорта Дамаска. Позже в сирийской столице стали опровергать информацию о случившемся

Фото: AP / SANA

По данным сирийского государственного агентства SANA, силы ПВО Сирии перехватили несколько целей противника в районе международного аэропорта Дамаска, к югу от столицы страны.

Издание Al Mayadeen утверждает, что вторжение в военное пространство Сирии совершили самолеты ВВС Израиля, выпустившие несколько ракет, однако официального подтверждения этой информации нет.

При этом в Израиле утверждают, что в районе Голанских высот по их позициям была выпущена ракета со стороны позиций армии Башара Асада. Эти данные в Дамаске также не подтвердили.

Позже источник агентства Reuters в аэропорту Дамаска сообщил, что никакого нападения не было, а терминал работал в обычном режиме.

8 декабря пресс-служба Кремля сообщила о том, что телефонный разговор касательно ситуации в Сирии провели президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. При этом в Москве указали на необходимость взаимодействия двух стран по военной линии.

В сентября этого года средства ПВО Сирии, пытаясь отразить налет ВВС Израиля в провинции Латакия, сбили Ил-20 ВКС России. Жертвами инцидента стали 15 российских военнослужащих.

Минобороны России возложило ответственность за случившееся на Израиль, заявив, что его истребители подставили российский самолет под удар. В Израиле отвергают все обвинения. После инцидента с Ил-20 Россия поставила Сирии комплексы С-300.