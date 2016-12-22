Первые данные ЦИК Армении показали лидерство блока Пашиняна на выборах

ЦИК Армении опубликовал первые данные о подсчете голосов на парламентских выборах. Исходя из них, уверенную победу одерживает блок «Мой шаг» исполняющего обязанности главы правительства Николы Пашиняна

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

По итогам подсчета данных с 99 избирательных участков блок «Мой шаг», поддерживающий Пашиняна, поддержали более 65% избирателей, следует из данных ЦИК Армении. Занимающее второе место «Процветающая Армения» заручилась поддержкой примерно 11% избирателей.

На третьем месте партия «Дашнакцутюн», у которой чуть больше 10%.

Всего в Армении 2010 избирательных участков, а, значит, к 22:37 мск подсчитано около 5%.

Нынешние парламентские выборы в Армении первые после прихода к власти в стране оппозиции в апреле этого года. Они стали возможны после того, как глава государства Армен Саркисян подписал указ о роспуске Национального собрания республики.