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Возбуждено первое уголовное дело о сокрытом виде на жительство
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Возбуждено первое уголовное дело о сокрытом виде на жительство
Война санкций, 09 дек 2014, 13:28
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Возбуждено первое уголовное дело о сокрытом виде на жительство
В Ленинградской области возбуждено первое уголовное дело из-за сокрытия вида на жительство в другой стране. При попытке покинуть страну через пограничный пункт пропуска «Ивангород» подозреваемый был задержан сотрудниками УФМС России
Зона таможенного контроля на российско-эстонской границе между Нарвой и Ивангородом (Фото: ТАСС)

Как сообщает управление Следственного комитета России по Ленинградской области, 51-летний житель области заподозрен в сокрытии данных о виде на жительство, что по новому закону считается преступлением.

По версии следствия, россиянин не позднее апреля 2011 года получил в Эстонии вид на жительство, в марте 2013 года приобрел там статус лица без гражданства, который подтверждает право на его постоянное проживание заграницей. В сентябре 2014 года он вернулся в Россию, но не подал письменного уведомления в отдел регионального управления Федеральной миграционной службы (УФМС) о наличии у него вида на жительства и статуса лица без гражданства.

При попытке покинуть страну через международный автомобильный пункт пропуска «Ивангород» подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по делу», – отмечает ведомство. 

Дело возбуждено по ст.330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве), которая была введена Федеральным законом от 4 июня 2014 года.

Закон об обязательном предоставлении уведомлений о наличии второго гражданства вступил в силу в начале августа 2014 года. Автором инициативы выступил депутат от ЛДПР Андрей Луговой. Согласно документу, поиском россиян с двойным гражданством займется Следственный комитет России.

Закон предусматривает наказание не только за сокрытие второго гражданства, он возлагает обязанность на граждан России уведомлять органы ФМС и о виде на жительстве либо об «ином действительном документе, подтверждающим право на его постоянное проживание в иностранном государстве».

21 мая 2014 года незадолго до того, как Госдума приняла закон, в парламенте выступил глава ФМС Константин Ромодановский. Он утверждает, что ФМС поименно известны 74 тыс. 545 таких граждан. Ромодановский не уточнил, сколько из этих людей живут на территории России, а сколько постоянно проживают за рубежом, не отказавшись при этом от паспорта РФ.

17 мая 2014 года Комиссия совета по правам человека при президенте России (СПЧ) раскритиковала законопроект о введении уголовной ответственности за сокрытие второго гражданства. «По мнению комиссии, привлечение к уголовной ответственности может осуществляться только за совершение общественно опасных деяний, которым дается индивидуальная уголовно-правовая оценка. В рассматриваемых отношениях субъектами данной ответственности могут быть только лица, в отношении которых законом установлен запрет иметь иное гражданство, но не рядовые граждане», – говорилось в заключении комиссии.

По данным Федеральной миграционной службы, по состоянию на октябрь более 553 тыс. граждан России уведомили о наличии у них иного гражданства, вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в иностранном государстве. Нарушителей Уголовного кодекса ожидает штраф в размере 200 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 400 часов. Как уточнили в ведомстве, за несвоевременное уведомление о наличии иного гражданства российские законы предусматривают штраф от 500 до 1000 руб.

Ранее в совершении данного преступления заподозрили 29-летнего жителя Курганской области. В ноябре он был задержан сотрудниками управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Курганской области. У него обнаружили более 1,7 г героина и возбудили дело по ч.1 ст.228 УК (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). В ходе опроса сотрудники наркоконтроля установили, что у него также имеется гражданство Израиля, но органы ФМС он об этом не уведомлял.

Автор: Елена Белова.
Теги: двойное гражданство , Эстония , вид на жительство
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