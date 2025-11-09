 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Киев ввел санкции против Дмитриева и переговорщика от России в Стамбуле

Киев ввел санкции против Дмитриева и переговорщика от России в Стамбуле Зорина
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Санкции также коснулись первого замминистра просвещения и главы Минсельхоза России, экс-главы Конституционного суда Украины
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Максим Шеметов / EPA / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против представителей России. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Согласно документу, размещенному на сайте офиса президента Украины, ограничения коснулись в том числе спецпредставителя президента России по экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева и представителя России в переговорной группе в Стамбуле, генерала Александра Зорина.

Кроме них под санкции попали первый замминистра просвещения России Александр Бугаев, глава Минсельхоза России Оксана Лут, замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук, замминистра культуры Андрей Малышев, Алексей Комков и экс-глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий.

Зеленский также ввел санкции против российских издательств «Вече», «Питер», «Книжный мир», «Центрполиграф» и «Яуза».

ЕС начал готовить 20-й пакет санкций против России и Белоруссии
Политика

При этом в марте 2019 года Украина сообщала о введении санкций против крупнейшей в России издательской группы «Эксмо — АСТ», издательств «Питер», «Яуза», «Вече» и «Центрполиграф», а также «Алгоритм» и «Книжный мир».

Тогда санкции были введены на три года и предусматривали ограничение торговых операций, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, меры по предотвращению вывода капитала за пределы Украины, а также другие санкции, «соответствующие принципам их применения».

В начале октября Зеленский также подписал несколько новых санкционных решений против России. Тогда первый указ продлил действие санкций, срок которых истекал, и касался российских предпринимателей. Второй указ ввел ограничения против предприятий российской военной промышленности, а именно производителей беспилотников и комплектующих. Третий документ касался лиц и компаний, связанных с российским нефтяным сектором, сообщил Зеленский.

Москва считает санкции западных стран незаконными. В Кремле отмечали, что ограничения не способны изменить политику Москвы и у российской экономики выработался к ним определенный иммунитет.

Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Кирилл Дмитриев Украина санкции Владимир Зеленский
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
