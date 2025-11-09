Киев ввел санкции против Дмитриева и переговорщика от России в Стамбуле Зорина

Санкции также коснулись первого замминистра просвещения и главы Минсельхоза России, экс-главы Конституционного суда Украины

Кирилл Дмитриев (Фото: Максим Шеметов / EPA / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против представителей России. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Согласно документу, размещенному на сайте офиса президента Украины, ограничения коснулись в том числе спецпредставителя президента России по экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева и представителя России в переговорной группе в Стамбуле, генерала Александра Зорина.

Кроме них под санкции попали первый замминистра просвещения России Александр Бугаев, глава Минсельхоза России Оксана Лут, замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук, замминистра культуры Андрей Малышев, Алексей Комков и экс-глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий.

Зеленский также ввел санкции против российских издательств «Вече», «Питер», «Книжный мир», «Центрполиграф» и «Яуза».

При этом в марте 2019 года Украина сообщала о введении санкций против крупнейшей в России издательской группы «Эксмо — АСТ», издательств «Питер», «Яуза», «Вече» и «Центрполиграф», а также «Алгоритм» и «Книжный мир».

Тогда санкции были введены на три года и предусматривали ограничение торговых операций, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, меры по предотвращению вывода капитала за пределы Украины, а также другие санкции, «соответствующие принципам их применения».

В начале октября Зеленский также подписал несколько новых санкционных решений против России. Тогда первый указ продлил действие санкций, срок которых истекал, и касался российских предпринимателей. Второй указ ввел ограничения против предприятий российской военной промышленности, а именно производителей беспилотников и комплектующих. Третий документ касался лиц и компаний, связанных с российским нефтяным сектором, сообщил Зеленский.

Москва считает санкции западных стран незаконными. В Кремле отмечали, что ограничения не способны изменить политику Москвы и у российской экономики выработался к ним определенный иммунитет.