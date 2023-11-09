Путин присвоил генеральские звания 29 высокопоставленным полицейским
Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания 29 сотрудникам органов внутренних дел. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Звания генерал-лейтенанта полиции получили шесть человек, генерал-майора — 21 человек. Звание генерал-майора внутренней службы и генерал-майора юстиции получили по одному сотруднику.
Указ подписан 8 ноября и начинает действовать со дня его официального опубликования.
В тот же день вступил в силу указ президента о присвоении генеральских званий 15 военным. Так, звание генерал-лейтенанта получили три офицера ВС России, генерал-майора — 11 офицеров. Кроме того, командующий группировкой «Восток» в зоне военной операции Андрей Кузьменко получил звание генерал-полковника.
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