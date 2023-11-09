Путин присвоил генеральские звания 29 высокопоставленным полицейским

Путин подписал указы о присвоении генеральских званий 44 офицерам МВД и Вооруженных сил России. Среди офицеров полиции новые звания получили 29 человек, среди военных — 15

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания 29 сотрудникам органов внутренних дел. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Звания генерал-лейтенанта полиции получили шесть человек, генерал-майора — 21 человек. Звание генерал-майора внутренней службы и генерал-майора юстиции получили по одному сотруднику.

Указ подписан 8 ноября и начинает действовать со дня его официального опубликования.

В тот же день вступил в силу указ президента о присвоении генеральских званий 15 военным. Так, звание генерал-лейтенанта получили три офицера ВС России, генерал-майора — 11 офицеров. Кроме того, командующий группировкой «Восток» в зоне военной операции Андрей Кузьменко получил звание генерал-полковника.