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СБУ объяснила, зачем блокировала центральный офис «Укрнафты»

СБУ заподозрила «Укрнафту» в уклонении от уплаты налогов, компания отвергла обвинения
СБУ сообщила, что обеспечивает передачу «Укрнафты» в госсобственность и проверяет данные об уклонении менеджмента от уплаты акцизного сбора. В компании заявили, что выполнили налоговые обязательства в полном объеме
Фото: Сергей Харченко / Zuma / ТАСС
Фото: Сергей Харченко / Zuma / ТАСС

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли в центральный офис «Укрнафты», чтобы обеспечить передачу крупнейшей нефтегазовой компании республики в госсобственность, заявило ведомство в своем телеграм-канале.

Как сообщили в службе, ее сотрудники «принимают превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы» «Укрнафты». Также СБУ и Бюро экономической безопасности проверяют информацию о многомиллионных уклонениях менеджмента «Укрнафты» от уплаты обязательного акцизного сбора за 2022 год и о возможных нарушениях в целях увеличить прибыль.

СБУ готовится предъявить топ-менеджерам обвинение по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей).

В «Укрнафте» ранее заявили, что центральный офис компании с 8 ноября заблокирован вооруженными людьми, а на следующий день сотрудников компании и руководителей не допустили на рабочие места. В сообщении компании в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) говорится, что представители спецслужб не предоставили документов о работе «Укрнафты» в новом формате или решения суда, санкционирующего проведение силовых действий.

Компания заявила, что сообщение об уклонении от уплаты налогов не соответствует действительности. «В 2022 году «Укрнафта» в полном объеме выполнила текущие налоговые обязательства, перечислив в бюджеты разных уровней 18,2 млрд грн (около $494 млн). У компании нет задолженности по уплате налогов, в том числе по уплате акцизного сбора», — пояснили в «Укрнафте».

Около 42% акций «Укрнафты» принадлежат миллиардеру Игорю Коломойскому. 7 ноября власти Украины решили передать это предприятие, а также группы «Мотор Сич», «Запорожтрансформатор», АвтоКрАЗ и «Укртатнафта» в собственность государства. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила, что основанием стали законы о принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях военного или чрезвычайного положения. Как заявили в СНБО, изъятые активы приобрели статус военного имущества и перешли в управление Минобороны. По словам президента Владимира Зеленского, переход активов «стратегически важных предприятий» в собственность государства позволит обеспечить нужды оборонного сектора Украины.

В СНБО заявили, что после окончания действия военного положения, введенного с 24 февраля, собственникам могут вернуть активы либо возместить их стоимость.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
«Укрнафта» СБУ национализация уклонение от уплаты налогов
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