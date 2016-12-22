ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,39 66,33 EUR Нал. 76,53 75,55 USD Бирж. 66,85 -0,06 EUR Бирж. 75,81 -0,16 USD ЦБ. 66,22 +0,12 EUR ЦБ. 75,67 -0,01 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 6497,80 -35,20 IMOEX 2423,40 -0,62% RTSI 1142,15 -1,14% Brent 70,81 -1,31% DJIA 26191,22 +0,05% Nasdaq 7529,96 -0,55%
Times узнала о планах Лондона добиться санкций ЕС против верхушки ГРУ
Лента новостей
Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 09:32, РБК и Экспострой на Нахимовском Губернатор Флориды заявил о махинациях на промежуточных выборах в США 09:23, Политика Новые автомобили Aurus представят на Женевском автосалоне 09:13, Технологии и медиа СМИ узнали об остановке демонтажа космодрома в КНДР 09:10, Политика Enel: как преобразился бизнес крупнейшей энергетической компании 09:00, РБК и Schneider Electric Times узнала о планах Лондона добиться санкций ЕС против верхушки ГРУ 08:58, Политика Медведев передал Минприроды полномочия по утилизации мусора 08:40, Общество В Балашихе загорелся цех по производству пластмассы 08:38, Общество Все дело в Versace: акции модного бренда Michael Kors 08:30, Quote В Колумбии неизвестные подорвали нефтепровод 08:30, Общество Экс-глава штаба РВСН усомнился в эффективности системы «Мертвая рука» 08:22, Политика Обед за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 08:20, РБК и Barilla Прописка на 6 сотках: как получить постоянную регистрацию на даче 08:20, Недвижимость Наша эра: как Первая мировая война сформировала современный мир 08:11, Мнение Код ученый: как сингапурский стартап превратил вещи в гиперссылки 08:11, Свое дело По Крымскому мосту начали перевозить бензин 08:00, Бизнес В Мексике застрелили дочь депутата парламента 07:58, Общество Рабочий момент: 10 лайфхаков для ремонта 07:36, РБК и Мир Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Гренландии и Исландии 07:36, Общество Новогодний отдых за границей подорожал минимум на 40% 07:31, Бизнес Россияне и китайцы поддержали цены на недвижимость в Куршевеле 07:00, Бизнес В Калифорнии эвакуировали 50 тыс. человек из-за лесных пожаров 06:55, Общество СМИ узнали об идее привязать техосмотр к километрам и авариям 06:16, Общество 5 модных трендов этой осени 06:08, РБК Pink и KUPIVIP.RU Google изменит политику компании на фоне сексуального скандала 06:05, Общество Посольство спрогнозировало новую порцию санкций США «под Новый год» 05:31, Политика Bloomberg назвал кандидатов на пост генпрокурора США 05:13, Политика Суд запретил наркобарону Коротышке обняться с супругой перед слушаниями 04:56, Общество
Times узнала о планах Лондона добиться санкций ЕС против верхушки ГРУ
Отравление Скрипалей, 08:58
0
Times узнала о планах Лондона добиться санкций ЕС против верхушки ГРУ
Глава МИД Великобритании Джереми Хант ведет переговоры со своими коллегами в Европе о новых санкциях по делу Скрипалей. Лондон стремится по примеру США внести в список высокопоставленных руководителей военной разведки
Джереми Хант (Фото: Hannah McKay / Reuters)

Лондон добивается от стран Евросоюза введения санкций против высокопоставленных руководителей Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (прежнее название — ГРУ, Главное разведывательное управление), сообщает The Times со ссылкой на дипломатические источники.

«Великобритания надеется заручиться поддержкой новых санкций со стороны Франции и Германии. Необходимо, чтобы министры иностранных дел и других стран в течение нескольких недель одобрили заморозку активов и запрет на поездки названных высокопоставленных российских шпионов», — говорится в материале.

Глава британского МИДа Джереми Хант в октябре обсуждал перспективы введения санкций с министрами иностранных дел стран Восточной Европы, включая Венгрию. Речь идет о «полудюжине» лиц, причастных к отравлению в Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отмечает издание.

Список фигурантов санкционного списка, как ожидается, будет опубликован «в следующим месяце». Он, как отмечает газета, может стать первым официальным подтверждением личностей двух главных подозреваемых, фамилии которых прозвучали в расследовании международной группы Bellingcat, — Александра Мишкина и Анатолия Чепиги. Сейчас в официально опубликованных Великобританией материалах они упоминаются как сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. Bellingcat утверждает, что под этими именами скрываются сотрудники военной разведки, Герои России Мишкин и Чепига.

СМИ назвали возможные санкции ЕС в ответ на события в Солсбери
Политика

По словам члена комитета по иностранным делам палаты представителей, консерватора Боба Сили, под санкции должны попасть высшие руководители организации. «У вас должна быть система, которая включает цепочку военных и политических руководителей, которые несут ответственность, вплоть до высшего руководства. В противном случае вы получите систему, в которой подчиненные будут отвечать вместо начальников. Никто не говорит о реальном привлечении глав государств к суду, но, если у вас нет высших военных чинов и их кураторов в политическом руководстве, такая система не заслуживает доверия», — пояснил он.

Некоторые руководители и сотрудники ГУ Генштаба внесены в санкционные списки США. Глава спецслужбы Игорь Коробов, его первые заместители Игорь Костюков и Владимир Алексеев, а также заместитель Коробова Сергей Гизунов попали под санкции в декабре 2016 года, во время президентства Барака Обамы. В сентябре 2018 года в санкционные списки было внесено 12 россиян, которых Минюст США назвал офицерами ГРУ и обвинил во взломе серверов Демократической партии США летом 2016 года.

Предыдущий руководитель военной разведки Игорь Сергун, который скончался в январе 2016 года, был внесен в санкционные списки как Евросоюза, так и США в марте 2014 года.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Санкции , Разведка , Великобритания
Главное
Расширение санкций США против России. Главное Политика
Материалы по теме
Латвия вслед за Нидерландами обвинила российское ГРУ в кибершпионаже Политика
Британский МИД обвинил ГРУ в «неизбирательных и безрассудных» кибератаках Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter