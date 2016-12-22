Times узнала о планах Лондона добиться санкций ЕС против верхушки ГРУ

Глава МИД Великобритании Джереми Хант ведет переговоры со своими коллегами в Европе о новых санкциях по делу Скрипалей. Лондон стремится по примеру США внести в список высокопоставленных руководителей военной разведки

Джереми Хант (Фото: Hannah McKay / Reuters)

Лондон добивается от стран Евросоюза введения санкций против высокопоставленных руководителей Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (прежнее название — ГРУ, Главное разведывательное управление), сообщает The Times со ссылкой на дипломатические источники.

«Великобритания надеется заручиться поддержкой новых санкций со стороны Франции и Германии. Необходимо, чтобы министры иностранных дел и других стран в течение нескольких недель одобрили заморозку активов и запрет на поездки названных высокопоставленных российских шпионов», — говорится в материале.

Глава британского МИДа Джереми Хант в октябре обсуждал перспективы введения санкций с министрами иностранных дел стран Восточной Европы, включая Венгрию. Речь идет о «полудюжине» лиц, причастных к отравлению в Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отмечает издание.

Список фигурантов санкционного списка, как ожидается, будет опубликован «в следующим месяце». Он, как отмечает газета, может стать первым официальным подтверждением личностей двух главных подозреваемых, фамилии которых прозвучали в расследовании международной группы Bellingcat, — Александра Мишкина и Анатолия Чепиги. Сейчас в официально опубликованных Великобританией материалах они упоминаются как сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. Bellingcat утверждает, что под этими именами скрываются сотрудники военной разведки, Герои России Мишкин и Чепига.

По словам члена комитета по иностранным делам палаты представителей, консерватора Боба Сили, под санкции должны попасть высшие руководители организации. «У вас должна быть система, которая включает цепочку военных и политических руководителей, которые несут ответственность, вплоть до высшего руководства. В противном случае вы получите систему, в которой подчиненные будут отвечать вместо начальников. Никто не говорит о реальном привлечении глав государств к суду, но, если у вас нет высших военных чинов и их кураторов в политическом руководстве, такая система не заслуживает доверия», — пояснил он.

Некоторые руководители и сотрудники ГУ Генштаба внесены в санкционные списки США. Глава спецслужбы Игорь Коробов, его первые заместители Игорь Костюков и Владимир Алексеев, а также заместитель Коробова Сергей Гизунов попали под санкции в декабре 2016 года, во время президентства Барака Обамы. В сентябре 2018 года в санкционные списки было внесено 12 россиян, которых Минюст США назвал офицерами ГРУ и обвинил во взломе серверов Демократической партии США летом 2016 года.

Предыдущий руководитель военной разведки Игорь Сергун, который скончался в январе 2016 года, был внесен в санкционные списки как Евросоюза, так и США в марте 2014 года.