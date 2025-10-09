 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Российские военные не пострадали при подрыве аммиакопровода в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные не пострадали при подрыве аммиакопровода в ДНР
Video

Российские военные не пострадали при подрыве ветки аммиакопровода Тольятти — Одесса на территории ДНР, сообщает Минобороны.

По данным ведомства, подрыв был осуществлен ВСУ днем 9 октября в районе восточнее села Русин Яр. Российские военнослужащие взяли его под контроль в конце августа.

«При отступлении подразделений ВСУ <...> трубопровод был подорван, что привело к выбросу остатков аммиака через его поврежденный участок», — говорится в сообщении.

По данным министерства, цель подрыва — снижение темпов наступления российских вооруженных сил.

В июне 2023 года Минобороны сообщило, что украинские диверсанты подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса, тогда это произошло на территории Харьковской области. В результате были пострадавшие среди мирного населения, российские военные не пострадали.

Аммиакопровод Тольятти — Одесса был построен в конце 1970-х годов, первая очередь была введена в строй в октябре 1979 года. Он проходит в том числе по территории Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областей. По трубопроводу ежегодно осуществлялась перевалка порядка 2,5 млн т сырья.

