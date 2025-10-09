 Перейти к основному контенту
МИД оценил идеи экс-помощника президента США по урегулированию на Украине

МИД оценил идеи экс-помощника президента США Грэма по урегулированию на Украине
Москва отслеживает идеи, которые звучат от экспертов из-за рубежа по поводу урегулирования на Украине, экспертный диалог России и США продолжается, но решения будут приниматься на официальном уровне, подчеркнул МИД
Россия продолжает поддерживать контакты с экспертным сообществом США по вопросам урегулирования на Украине и отслеживает идеи американской стороны на этот счет, заявили РБК в МИДе в ответ на просьбу оценить предложения экс-помощника президента США Томаса Грэма по разрешению конфликта.

Грэм сейчас — научный сотрудник американского Совета по международным отношениям, в прошлом как помощник президента курировал стратегический диалог между Белым домом и Кремлем (2004–2007). В интервью РБК он предложил следующие переговорные треки:

  • гарантии безопасности по модели «вооруженного нейтралитета»: сохранение украинской армии вместо направления в страну военных Запада или гарантий НАТО по аналогии со ст. 5 устава альянса (нападение на одного члена равноценно нападению на всех). При этом ограничения в отношении ВСУ должны быть частью «более масштабного соглашения о стабилизации границ между Россией и Западом и быть взаимными»;
  • роль НАТО в Европе: Грэм считает, что альянс не расширится далее на Восток, поэтому России было бы достаточно получить обязательства от США и нескольких других членов альянса, что НАТО не будет продвигаться к российским границам. Кроме того, нужно обсудить стабилизацию линии между Россией и НАТО, в том числе касательно ограничений на типы воинских контингентов и вооружений;
  • в вопросе территорий Москва и Киев могли бы исходить из фактической линии соприкосновения и признания того, что «каждая из сторон контролирует территории, которые другая считает своими». Это было бы признанием сложившегося положения вещей де-факто, но не де-юре, окончательное решение территориального спора стало бы предметом будущих переговоров;
  • разморозка российских активов и восстановление Украины: как посчитал Грэм, в обмен на ослабление и в дальнейшем отмену санкций и на разблокировку российских активов Россия могла бы взять на себя обязательство выделить определенный объем средств на восстановление тех районов Украины, которые были разрушены в результате конфликта. Он добавил, что восстановление нужно и территориям, подконтрольным Москве;
  • соблюдение прав русскоязычных граждан Украины: Грэм полагает, что эти права будут защищены благодаря евроинтеграции Украины. Он добавил, что многие русскоязычные уже живут на территориях, перешедших России.

«Разумеется, мы самым пристальным образом отслеживаем любые конструктивные идеи и предложения, звучащие в американском экспертном сообществе, в том числ, когда они получают проекцию в форме контактов с российскими специалистами. И, конечно же, для нас представляют интерес дебаты в политологической среде США по актуальным международным темам», — сообщил МИД.

Экс-помощник президента США описал возможную модель соглашения по Украине
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Ведомство добавило, что контакты экспертов сохраняются, они были и в рамках форума «Примаковские чтения» в июне, и в рамках заседаний дискуссионного клуба «Валдай» в октябре. Но иногда зарубежные эксперты из-за «русофобского давления» «целенаправленно либо отказываются от контактов, либо резко снижают их динамику и объем».

«Вместе с тем мы неизменно исходим из того, что в любых предлагаемых компромиссах должны обязательно учитываться принципиальные подходы к урегулированию украинского кризиса, неоднократно изложенные президентом Российской Федерации В. В. Путиным, а именно достижение целей специальной военной операции, устранение первопричин конфликта и создание условий для долгосрочного урегулирования, чтобы Украина не была инструментом в руках третьих стран», — подчеркнул МИД.

В заключение министерство добавило, что эксперты выражают «частное мнение, пусть и отражающее настроения в определенных политических кругах», а «серьезные договоренности могут достигаться только на официальном, государственном уровне».

Авторы
Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Томас Грэм МИД США Украина
