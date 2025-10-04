Экс-помощник президента США описал возможную модель соглашения по Украине

Гарантии безопасности как аналог ДОВСЕ, разморозка активов и комитет по восстановлению Украины, отказ от расширения НАТО без договора со всеми членами альянса — так Томас Грэм описал возможную модель урегулирования на Украине

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Разрешение конфликта на Украине — это не вопрос подписания одного документа, а часть вопроса европейской безопасности, заявил РБК Томас Грэм, научный сотрудник американского Совета по международным отношениям и экс-помощник президента США, курировавший стратегический диалог между Белым домом и Кремлем.

По его мнению, Россия и Украина могли бы согласовать базовые принципы будущего окончательного урегулирования, после чего начнутся переговоры по всем аспектам «завершения украинского кризиса и стабилизации отношений между Россией и Западом на европейском континенте».

Грэм предлагает несколько переговорных треков, часть из которых, по его мнению, требуют участия не только России и Украины.

1. Гарантии безопасности по модели «вооруженного нейтралитета»

Собственную армию Украины с оборонительным потенциалом Грэм называет альтернативой направлению туда миротворческих сил Запада и гарантиям НАТО по аналогии с 5 статьей устава альянса, которые, по его мнению, его участники давать не стремятся.

По оценке Грэма, Киев будет настаивать, что даже с нейтральным статусом Украина не может быть полностью демилитаризованной, «чтобы иметь возможность постоять за себя в случае нападения». «Украинцы имеют в виду агрессию со стороны России. Но Украина теоретически в будущем может столкнуться с угрозами и с других направлений, будь то в Черноморском регионе или, например, на Балканах», — заключил он.

Все сводится к вопросу, какого размера армия нужна Украине, чтобы Москва не воспринимала ее как угрозу, говорит Грэм, замечая, что возможное решение вряд ли можно согласовать в рамках диалога лишь между Киевом и Москвой. «Ограничения, которые Москва хотела бы установить для украинской армии, должны стать частью более масштабного соглашения о стабилизации границ между Россией и Западом и быть взаимными», — полагает он.

По мнению Томаса Грэма, таким соглашением может стать аналог Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), адаптированный к текущим реалиям.

2. Роль НАТО в Европе, о которой не обязательно договариваться со всеми участниками альянса

Де-факто дальнейшего расширения НАТО на восток, ближе к границам России, не произойдет, уверен Томас Грэм. «Мне сложно представить сценарий, в котором Белоруссия стала бы кандидатом на вступление, а если говорить откровенно, то и три государства Закавказья — тоже. Этот факт нуждается в формальном признании, что в значительной степени помогло бы развеять опасения Москвы», — отметил он.

Если будет ясно, что НАТО в целом не готово на такой шаг в обозримом будущем, то России было бы достаточно получить обязательства от США и нескольких других стран-членов альянса о том, что они не будут поддерживать дальнейшее продвижение на восток, считает Грэм: поскольку НАТО действует на основе полного консенсуса, альянс не будет расширяться. Это станет, по его мнению, одной из составляющих гарантий безопасности для России.

Затем последуют переговоры о том, как стабилизировать линию между Россией и НАТО и создать механизмы, подобные тем, о которых шла речь в конце холодной войны: повышения прозрачности и ограничения на типы воинских контингентов и тяжелых вооружений, которые могут быть развернуты на определенном расстоянии от границы, полагает эксперт.

«Это также должно снять озабоченности Москвы. Таким образом, в конечном счете мы говорим о таком урегулировании, которое предоставляет гарантии безопасности и Украине, и России, и станет краеугольным камнем более масштабной архитектуры безопасности на европейском континенте на долгие годы вперед», — заключил Томас Грэм.

3. Вопрос территорий

Первоначальное урегулирование, по мнению Томаса Грэма, могло бы исходить из фактической линии соприкосновения и признания того, что «каждая из сторон контролирует территории, которые другая считает своими».

Таким образом, речь может идти о де-факто признании сложившегося положения вещей, но не о признании де-юре, при условии, что окончательное решение территориального спора будет предметом будущих переговоров, отметил он.

4. Разморозка российских активов и восстановление Украины

В вопросе замороженных активов России Томас Грэм выделяет «две взаимосвязанные проблемы, которые, возможно, подсказывают путь к решению».

Первая — будущее замороженных активов.

Вторая — вопрос восстановления Украины.

Возможное решение он описывает так: в обмен на ослабление и в дальнейшем отмену санкций, а также на разблокировку российских активов, Россия могла бы взять на себя обязательство выделить определенный объем средств на восстановление тех районов Украины, которые были разрушены в результате конфликта. Эта сумма могла бы быть эквивалентна объему активов, замороженных на данный момент в Европе и, в меньшей степени, в США.

При этом восстановление необходимо не только на территориях, контролируемых Киевом. Значительная часть Донбасса, Запорожской и Херсонской областей также пострадала от конфликта, и их тоже предстоит отстроить.

«Такая формула позволила бы сохранить принцип неприкосновенности суверенных активов и одновременно решить проблему восстановления, избежав темы репараций. Это могло бы стать решением, приемлемым и для Киева, и для Москвы», — считает Грэм.

Для управления финансовыми ресурсами, по его мнению, потребуется создание международного комитета, который будет принимать инвестиционные решения о целевом использовании средств.

«Россия почти наверняка захочет получить место в этом органе, ровно как и Украина. Европейский союз будет так или иначе представлен. Соединенные Штаты захотят принять участие. Возможно, в этом захотят участвовать и другие страны за пределами Европы и Северной Америки. Если мы говорим о поиске средств на восстановление Украины, то государства Персидского залива — очевидный источник финансирования для этих целей. Могут быть вовлечены Китай, Япония. Это выльется в гораздо более масштабный проект, выходящий за рамки просто двусторонних отношений Украины и России», — полагает эксперт.

5. Соблюдение прав русскоязычных граждан Украины и Украинской православной церкви

Решение вопроса о дискриминации этнических русских и русскоязычных уже просматривается именно в контексте планов европейской интеграции Украины и соблюдения соответствующих европейских хартий в области прав человека, обращает внимание Томас Грэм.

«Права русскоязычных жителей на Украине будут так или иначе защищены, особенно по мере того, как Украина будет решать вопросы, связанные со вступлением в Европейский союз. И, по сути, многие русскоязычные и этнические русские теперь живут на территориях, контролируемых Москвой», — заключил он.