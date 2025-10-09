 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Европарламент отклонил вотумы недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Левая фракция отклонила вотум недоверия фон дер Ляйен 383 голосами, в PfE «против» проголосовали 378 человек. Таким образом, оба вотума отклонили
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Европарламент отклонил оба вотума недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Первое предложение внесла ультраправая фракция «Патриоты за Европу» (PfE), оно было отклонено 179 голосами «за», 378 «против» и 37 воздержавшимися. Второй вотум предложила фракция «Левая», его поддержали 133 парламентария, против выступили 383 депутата, еще 78 воздержались.

Депутаты PfE обвиняли фон дер Ляйен в провальной миграционной политике, непрозрачной деятельности и невыгодной для Евросоюза «Зеленой сделке». «ЕС сегодня слабее, чем когда-либо, из-за постоянной неспособности главы Еврокомиссии справиться с наиболее насущными вызовами», — говорилось в варианте резолюции PfE, содержащей призыв к отставке главы ЕК.

Левые, напротив, утверждали, что фон дер Ляйен замедляет продвижение зеленого энергетического перехода. Они также упрекали ее в слишком мягком подходе к Израилю в контексте войны в Газе. «Евросоюз до сих пор не приостановил действие Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем и не ввел санкции», — сообщалось в их варианте резолюции. Представители партии считают, что глава исполнительного органа ЕС слишком сосредоточилась на вопросах перевооружения блока, что наносит ущерб социальной политике.

Обе партии обвинили фон дер Ляйен в невыгодной торговой сделке с США. По их словам, общение с американцами было непрозрачным, а обязательства Еврокомиссии оказались «расплывчатыми и двусмысленными»

Почему фон дер Ляйен угрожает сразу два вотума недоверия в Европарламенте
Политика
Урсула фон дер Ляйен

Процедура вынесения вотума недоверия Европейской комиссии закреплена в статье 234 Договора о функционировании Европейского союза (TFEU) и является одним из ключевых инструментов парламентского контроля над исполнительной властью ЕС. Между подачей инициативы и голосованием должно пройти как минимум 24 часа, чтобы депутаты успели обсудить предложение. Для того чтобы вотум недоверия был принят, две трети присутствующих на заседании евродепутатов должны проголосовать «за». В случае положительного решения комиссия вместе с председателем обязана уйти в отставку, хотя продолжает выполнять свои обязанности до формирования нового состава.

С момента создания Еврокомиссии предпринимались 12 попыток вынесения ей вотума недоверия, но ни одна из них не собрала необходимого числа голосов. При этом в 1999 году комиссия под руководством Жака Сантера добровольно покинула пост в полном составе после публикации доклада, указывавшего на признаки коррупции.

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

