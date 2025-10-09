 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Мэр Славянска в Донбассе призвал жителей к эвакуации

Сюжет
Военная операция на Украине
Славянск находится на севере Донбасса, к нему приближается зона боевых действий. Мэр предупредил, что из-за повреждений энергоинфраструктуры отопительный сезон будет «сверхтрудным» и жителям лучше покинуть город
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Жителям Славянска в Донбассе лучше эвакуироваться, хотя бы на время отопительного сезона, из-за разрушений энергосистемы, заявил мэр города Вадим Лях в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

«Обращаюсь сегодня к жителям города, особенно к старикам и семьям с детьми. Настало время эвакуации. Хотя бы на отопительный сезон. <...> [он] будет сверхтрудным», — предупредил он, сообщая о повреждениях энергетической инфраструктуры.

В октябре мэр несколько раз заявлял об обстрелах города.

Славянск находится примерно в 80 км по прямой к северу от Донецка, в подконтрольной Киеву зоне Донбасса. От территорий, которые заняты Россией, в разных районах до города 20-40 км по прямой. Например, в конце сентября под контроль российской армии перешел Кировск (Заречное) к северо-востоку от Славянска, расстояние по прямой — менее 30 км.

Население Славянска на начало 2022 года оценивалось в 105 тыс. жителей (данные украинского Минфина), Лях в апреле 2024 года говорил, что в городе остаются 54 тыс. человек.

Славянск: что это за город и в чем его значение для России и Украины
База знаний
Вид со Славянского вокзала на поезд, следующий из Киева в Краматорск

В августе Financial Times писала об усложнении ситуации для ВСУ в районе Славянска и других крупных городов севера Донбасса — Краматорска, Дружковки, Константиновки — которые газета назвала «поясом крепостей». Краматорск и Славянск офицер из 11-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Запорожец описал как города, где можно организовать мощные опорные пункты — как за счет застройки, в том числе промышленной (предприятия остановлены), так и окружающего ландшафта. По его словам, за укрепрайоном идет открытая местность, где тяжело организовать оборону.

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Славянск ДНР эвакуация
Материалы по теме
Славянск остался без света
Общество
Власти подконтрольной Киеву части ДНР призвали к эвакуации из Краматорска
Политика
Пушилин сообщил о российских военных на окраинах Константиновки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
WP узнала о проверке сотен сотрудников Пентагона из-за критики Кирка Политика, 15:53
Мэр Славянска в Донбассе призвал жителей к эвакуации Политика, 15:51
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Как в Газе и Израиле встретили новость о достижении сделки. Фоторепортаж Политика, 15:42 
Алиев поблагодарил Путина за информацию по делу о крушении самолета AZAL Политика, 15:33
Сотрудника ЗАГСа Варшавы отдали под суд как российского шпиона Политика, 15:31
МИД Венгрии обвинил Зеленского в утрате связи с реальностью Политика, 15:28
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ПСБ рассказал о драйвере быстрого внедрения технологий в бизнес Пресс-релиз, 15:27
Путин заявил о росте торговли с Азербайджаном, несмотря на «нюансы» Политика, 15:21
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
С 13 по 17 октября в Москве состоится Международный жилищный конгресс Пресс-релиз, 15:17
Умер барабанщик румынской группы Direction 5 Мариус Кесери Общество, 15:12
Инвестиции в отраслевое сообщество как стратегический актив: кейс FINEX Отрасли, 15:12
Адриатический нефтепровод остановил поставки в Сербию из-за санкций США Экономика, 15:12