Мэр Славянска в Донбассе призвал жителей к эвакуации

Славянск находится на севере Донбасса, к нему приближается зона боевых действий. Мэр предупредил, что из-за повреждений энергоинфраструктуры отопительный сезон будет «сверхтрудным» и жителям лучше покинуть город

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Жителям Славянска в Донбассе лучше эвакуироваться, хотя бы на время отопительного сезона, из-за разрушений энергосистемы, заявил мэр города Вадим Лях в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

«Обращаюсь сегодня к жителям города, особенно к старикам и семьям с детьми. Настало время эвакуации. Хотя бы на отопительный сезон. <...> [он] будет сверхтрудным», — предупредил он, сообщая о повреждениях энергетической инфраструктуры.

В октябре мэр несколько раз заявлял об обстрелах города.

Славянск находится примерно в 80 км по прямой к северу от Донецка, в подконтрольной Киеву зоне Донбасса. От территорий, которые заняты Россией, в разных районах до города 20-40 км по прямой. Например, в конце сентября под контроль российской армии перешел Кировск (Заречное) к северо-востоку от Славянска, расстояние по прямой — менее 30 км.

Население Славянска на начало 2022 года оценивалось в 105 тыс. жителей (данные украинского Минфина), Лях в апреле 2024 года говорил, что в городе остаются 54 тыс. человек.

В августе Financial Times писала об усложнении ситуации для ВСУ в районе Славянска и других крупных городов севера Донбасса — Краматорска, Дружковки, Константиновки — которые газета назвала «поясом крепостей». Краматорск и Славянск офицер из 11-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Запорожец описал как города, где можно организовать мощные опорные пункты — как за счет застройки, в том числе промышленной (предприятия остановлены), так и окружающего ландшафта. По его словам, за укрепрайоном идет открытая местность, где тяжело организовать оборону.