Foreign Affairs рассказал о совершенствовании российской армии

Россия выстроила более «обширное» обучение военнослужащих, а беспилотники стала использовать по-новому, превратив их в «зону силы», сообщает Foreign Affairs. По данным журнала, Москва также создала более эффективные ракеты

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Москва разработала новые способы использования беспилотников, а также более надежные и эффективные бронетанковые системы, а российское обучение военных стало более качественным. Об этом сообщает Foreign Affairs.

Журнал отмечает, что Россия начала систематическую работу по изучению собственного боевого опыта и «извлечению из него уроков». Также Москва выстроила систему обучения военнослужащих.

Результатом этого процесса стали новые тактические решения на поле боя и более совершенное оружие. По его данным, Россия разработала новые способы использования беспилотников для поиска и уничтожения солдат и объектов, превратив дроны «в зону силы». Также страна создала более совершенные ракеты и эффективные и надежные бронетанковые системы. Российская армия стала «способной развиваться» в ходе конфликта.



Foreign Affairs пишет, что российская система обучения военнослужащих стала более «обширной». Военные активно распространяют накопленный опыт. Россия внесла изменения в курс подготовки младших офицеров: лейтенантам помогают улучшать навыки в стрельбе и артиллерии, разведке, топографии, навигации, использовании дронов и тактической медицине.

Москва также увеличила силу планирующих бомб и нарастила производство ряда беспилотников. Также оборонный сектор совершенствует протоколы обслуживания российских систем радиоэлектронной борьбы.

По данным издания, эти усовершенствования объясняют, почему «украинцы столкнулись с большим количеством проблем в последние полтора года».

Президент России Владимир Путин в апреле рассказал, что в 2024 году Вооруженные силы России получили более 1,5 млн беспилотников разных типов. По его словам, в прошлом году практически все оборонные предприятия России выполнили задания гособоронзаказа «качественно и в срок». Более чем вдвое увеличился выпуск средств поражения, систем связи, разведки и радиоэлектронной борьбы.

При этом Путин заявил, что FPV-дронов все еще не хватает, и выразил уверенность, что планы по наращиванию производства будут выполнены.

В июне президент отметил, что необходимо повышать боевые возможности российской армии на новой технологической базе. По словам Путина, оборонно-промышленный комплекс страны набрал хороший темп, а предприятия кратно нарастили производство. При этом Россия, как сказал глава государства, должна оснащать армию по последнему слову техники. Будет учитываться и негативный опыт, связанный, например, с поражением беспилотными летательными аппаратами дорогостоящей техники.