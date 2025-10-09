 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Foreign Affairs рассказал о совершенствовании российской армии

Сюжет
Военная операция на Украине
Россия выстроила более «обширное» обучение военнослужащих, а беспилотники стала использовать по-новому, превратив их в «зону силы», сообщает Foreign Affairs. По данным журнала, Москва также создала более эффективные ракеты
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Москва разработала новые способы использования беспилотников, а также более надежные и эффективные бронетанковые системы, а российское обучение военных стало более качественным. Об этом сообщает Foreign Affairs.

Журнал отмечает, что Россия начала систематическую работу по изучению собственного боевого опыта и «извлечению из него уроков». Также Москва выстроила систему обучения военнослужащих.

Результатом этого процесса стали новые тактические решения на поле боя и более совершенное оружие. По его данным, Россия разработала новые способы использования беспилотников для поиска и уничтожения солдат и объектов, превратив дроны «в зону силы». Также страна создала более совершенные ракеты и эффективные и надежные бронетанковые системы. Российская армия стала «способной развиваться» в ходе конфликта.

Foreign Affairs пишет, что российская система обучения военнослужащих стала более «обширной». Военные активно распространяют накопленный опыт. Россия внесла изменения в курс подготовки младших офицеров: лейтенантам помогают улучшать навыки в стрельбе и артиллерии, разведке, топографии, навигации, использовании дронов и тактической медицине.

Москва также увеличила силу планирующих бомб и нарастила производство ряда беспилотников. Также оборонный сектор совершенствует протоколы обслуживания российских систем радиоэлектронной борьбы.

По данным издания, эти усовершенствования объясняют, почему «украинцы столкнулись с большим количеством проблем в последние полтора года».

Президент России Владимир Путин в апреле рассказал, что в 2024 году Вооруженные силы России получили более 1,5 млн беспилотников разных типов. По его словам, в прошлом году практически все оборонные предприятия России выполнили задания гособоронзаказа «качественно и в срок». Более чем вдвое увеличился выпуск средств поражения, систем связи, разведки и радиоэлектронной борьбы.

При этом Путин заявил, что FPV-дронов все еще не хватает, и выразил уверенность, что планы по наращиванию производства будут выполнены.

В июне президент отметил, что необходимо повышать боевые возможности российской армии на новой технологической базе. По словам Путина, оборонно-промышленный комплекс страны набрал хороший темп, а предприятия кратно нарастили производство. При этом Россия, как сказал глава государства, должна оснащать армию по последнему слову техники. Будет учитываться и негативный опыт, связанный, например, с поражением беспилотными летательными аппаратами дорогостоящей техники.

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Алена Нефедова
Россия армия России российские военнослужащие
Материалы по теме
Минобороны сообщило об ударах по хранилищам горючего ВСУ
Политика
Минобороны сообщило об ударе по ВПК и газовым объектам Украины
Политика
В Минобороны сообщили о поражении загруженных дальними дронами фур ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
WP узнала о проверке сотен сотрудников Пентагона из-за критики Кирка Политика, 15:53
Мэр Славянска в Донбассе призвал жителей к эвакуации Политика, 15:51
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Как в Газе и Израиле встретили новость о достижении сделки. Фоторепортаж Политика, 15:42 
Алиев поблагодарил Путина за информацию по делу о крушении самолета AZAL Политика, 15:33
Сотрудника ЗАГСа Варшавы отдали под суд как российского шпиона Политика, 15:31
МИД Венгрии обвинил Зеленского в утрате связи с реальностью Политика, 15:28
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ПСБ рассказал о драйвере быстрого внедрения технологий в бизнес Пресс-релиз, 15:27
Путин заявил о росте торговли с Азербайджаном, несмотря на «нюансы» Политика, 15:21
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
С 13 по 17 октября в Москве состоится Международный жилищный конгресс Пресс-релиз, 15:17
Умер барабанщик румынской группы Direction 5 Мариус Кесери Общество, 15:12
Инвестиции в отраслевое сообщество как стратегический актив: кейс FINEX Отрасли, 15:12
Адриатический нефтепровод остановил поставки в Сербию из-за санкций США Экономика, 15:12