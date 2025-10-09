FT предупредила о холодном душе для европейцев из-за бюрократии
Европейцы рискуют остаться без горячей воды, поскольку необходимые для производства водонагревателей материалы — гафний и цирконий — не были включены в обновленный список разрешенных веществ Евросоюза, пишет Financial Times (FT).
По оценке производителей бытовой техники, более 90% накопительных водонагревателей могут исчезнуть с европейского рынка, что может привести к росту цен и ухудшению условий жизни. Оперативно исправить ситуацию мешает бюрократия ЕС, говорится в материале.
Гафний и цирконий используются в эмалированных баках и тепловых насосах благодаря их высокой термостойкости и долговечности. Эти два элемента не были включены в правила ЕС по качеству питьевой воды, которые вступят в силу в 2027 году.
Генеральный директор группы производителей бытовой техники Applia Паоло Фальчиони подчеркнул, что эти материалы безопасны и применяются уже более ста лет. Альтернативы гафнию стоят в несколько раз дороже.
По мнению представителей отрасли, сложная нормативная база ЕС усугубляет проблемы бизнеса, сталкивающегося одновременно с дорогими энергоносителями, тарифами США и конкуренцией из Китая. Компании опасаются штрафов за несоответствие новым требованиям или необходимости вносить дорогостоящие изменения в производство. Производители призывают Еврокомиссию срочно упростить правила и внести необходимые исправления.
В ЕК, в свою очередь, заявили, что страны сами должны инициировать процесс получения разрешения на использование гафния и циркония — но ни одна из них пока этим не занялась.
В начале года Bloomberg узнал, что австрийские власти вложат €20 млрд ($21 млрд) в строительство тепловых насосов, скважин и повышение энергоэффективности, чтобы положить конец зависимости от импорта природного газа. Основным источником теплогенерации в Вене в течение более чем полсотни лет был российский газ.
