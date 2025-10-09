 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

FT предупредила о холодном душе для европейцев из-за бюрократии

Из-за того, что ЕС не включил гафний и цирконий в перечень разрешенных веществ, более 90% водонагревателей могут исчезнуть с европейского рынка, пишет FT. Решить проблему мешают бюрократические проволочки, отмечают производители
Фото: Maridav / Shutterstock
Фото: Maridav / Shutterstock

Европейцы рискуют остаться без горячей воды, поскольку необходимые для производства водонагревателей материалы — гафний и цирконий — не были включены в обновленный список разрешенных веществ Евросоюза, пишет Financial Times (FT). 

По оценке производителей бытовой техники, более 90% накопительных водонагревателей могут исчезнуть с европейского рынка, что может привести к росту цен и ухудшению условий жизни. Оперативно исправить ситуацию мешает бюрократия ЕС, говорится в материале.

Гафний и цирконий используются в эмалированных баках и тепловых насосах благодаря их высокой термостойкости и долговечности. Эти два элемента не были включены в правила ЕС по качеству питьевой воды, которые вступят в силу в 2027 году.

DN узнал о жалобах Франции на бюрократию при переброске войск НАТО
Политика
Фото:Sebastien Nogier / EPA / ТАСС

Генеральный директор группы производителей бытовой техники Applia Паоло Фальчиони подчеркнул, что эти материалы безопасны и применяются уже более ста лет. Альтернативы гафнию стоят в несколько раз дороже.

По мнению представителей отрасли, сложная нормативная база ЕС усугубляет проблемы бизнеса, сталкивающегося одновременно с дорогими энергоносителями, тарифами США и конкуренцией из Китая. Компании опасаются штрафов за несоответствие новым требованиям или необходимости вносить дорогостоящие изменения в производство. Производители призывают Еврокомиссию срочно упростить правила и внести необходимые исправления.

В ЕК, в свою очередь, заявили, что страны сами должны инициировать процесс получения разрешения на использование гафния и циркония — но ни одна из них пока этим не занялась. 

В начале года Bloomberg узнал, что австрийские власти вложат €20 млрд ($21 млрд) в строительство тепловых насосов, скважин и повышение энергоэффективности, чтобы положить конец зависимости от импорта природного газа. Основным источником теплогенерации в Вене в течение более чем полсотни лет был российский газ.

Читайте РБК в Telegram.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Европа бюрократия Евросоюз сантехника
Материалы по теме
DN узнал о жалобах Франции на бюрократию при переброске войск НАТО
Политика
Разработчик «Хищников» призвал Маска избавиться от бюрократии в Пентагоне
Политика
Киев обвинил бюрократию США в помехах «победам Украины»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Юлия Высоцкая назвала возраст неважным, если речь о настоящих чувствах Life, 11:15
Зеленский пригрозил двум российским регионам блэкаутом Политика, 11:15
ВТБ и Т-банк запустили пилотный проект в сфере открытого банкинга Отрасли, 11:14
ЦБ запланировал легализовать торги криптовалютой в 2026 году Финансы, 11:13
Футбол стал самым популярным видом спорта на российском ТВ Спорт, 11:04
35% руководителей после повышения не справляются. Как их подготовитьПодписка на РБК, 11:03
Как совместить работу и отдых в современном мегаполисе РБК и ГАЛС, 11:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Какие условия для инвесторов и предпринимателей предлагают страны АфрикиПодписка на РБК, 10:47
На ярмарке в Боливии рухнуло колесо обозрения. Видео Общество, 10:45
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Путин поблагодарил Рахмона за внимание к русскому языку в Таджикистане Политика, 10:43
Идею запретить легионеров в Кубке России высказал продюсер «Матч Премьер» Спорт, 10:42
Индекс гособлигаций Мосбиржи упал ниже 113 пунктов впервые с 24 июня Инвестиции, 10:35
Украина потеряла более половины добычи газа в преддверии зимы Политика, 10:31