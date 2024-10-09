Спецслужбы Израиля расстреляли на улице лидера палестинской группировки
Бойцы ЦАХАЛа, действовавшие под руководством Общей службы безопасности Израиля («Шин-Бет», или «Шабак») убили пять палестинских боевиков, в том числе Исама ас-Саладжа, командовавший формированием вооруженной группировки «Бригады мучеников аль-Аксы» в лагере беженцев Балата, сообщает израильская полиция. Как пишет израильское издание «Вести», бойцы спецназа расстреляли его автомобиль на улице посреди дня.
Бойцы выскочили из машины и открывают огонь по автомобилю, в котором находились четверо палестинцев. После этого машину окружила толпа. Возникла перестрелка, в ходе которой был уничтожен еще один предполагаемый боевик.
Как отмечают «Вести», Исам ас-Саладж пережил три покушения израильских силовиков. В июне 2023 года силы ЦАХАЛа окружили его дом, но ему удалось скрыться.
«Бойцы антитеррористического спецназа полиции, пользуясь точными разведданными ШАБАКа, ликвидировали в Шхеме объявленных в розыск террористов. Вооруженные боевики представляли собой прямую угрозу нашим силам. Они занимались подготовкой и осуществлением террористических актов против Государства Израиль и его граждан», — говорится в совместном заявлении ЦАХАЛа, ШАБАК и полиции Израиля.
«Бригады мучеников аль-Аксы» — военизированное крыло ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины). ФАТХ — одно из ключевых подразделений Организации освобождения Палестины (ООП), председателем является которого является палестинский лидер Махмуд Аббас. ФАТХ контролирует регион Западного берега реки Иордан со столицей в городе Рамалла. Лагерь беженцев Балата, где произошел бой — самый крупный лагерь беженцев на западном берегу Иордана.
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