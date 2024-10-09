В Татарстане предложили наказывать релокантов за нарушения за рубежом

В Госсовете Татарстана предложили привлекать к ответственности за все случаи «противоправной деятельности» в отношении России за рубежом. Также инициатива предполагает арест имущества совершивших подобные правонарушения

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Госсовет Татарстана подготовил законопроект, который предусматривает привлечение к ответственности за совершенные за рубежом административные правонарушения, «направленные против основ конституционного строя, государственной и общественной безопасности» России. Инициативу внесут в Госдуму.

Глава комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров («Единая Россия»), представляя документ, отметил, что в последнее время основанием для включения граждан в реестр иноагентов становится их «противоправная деятельность» в период пребывания за рубежом.

«В связи с этим законопроектом предлагается распространить правило о привлечении к административной ответственности лица, совершившего административное правонарушение за пределами Российской Федерации, на все случаи совершения за рубежом административных правонарушений, направленных против интересов Российской Федерации», — пояснил он.

Также инициатива предусматривает арест имущества уехавших за рубеж россиян, в отношении которых ведется дело об административном правонарушении в связи с «публичными действиями, направленными против основ конституционного строя, государственной и общественной безопасности» России. Эту меру авторы инициативы объясняют целями «недопущения уклонения правонарушителей от административной ответственности и обеспечения исполнения постановления».

Чубаров уточнил, что этот законопроект был направлен на рассмотрение правительству в 2023 году, передает «РБК Татарстан». Кабмин дал положительное заключение, но указал на необходимость доработать документ. По словам Чубарова, проект был доработан и одобрен для внесения на сессию Госсовета Татарстана с дальнейшим направлением в Госдуму.

В августе «Коммерсантъ» со ссылкой на отзыв кабмина написал, что правительство концептуально одобрило инициативу Госсовета Татарстана. Предлагалось привлекать к административной ответственности за правонарушения по ч. 9, 10 ст. 3.15 КоАП (распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу общественному порядку), ч. 3–5 ст. 20.1 (оскорбление главы государства, чиновников и государственных символов), ст. 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды), ст. 20.3.2 (призывы к нарушению территориальной целостности России), ст. 20.3.3 (дискредитация вооруженных сил), ст. 20.3.4 (призывы к введению ограничительных мер против России и ее граждан).

«Ъ» отмечал, что сейчас за правонарушения за границей гражданина можно привлечь лишь по ст. 20.33 (участие в деятельности нежелательной организации). В отзыве кабмина было сказано, что круг административных правонарушений против интересов России, которые могут быть совершены за пределами страны, «не ограничивается перечисленными в законопроекте нормами».

В начале августа в Госдуму внесли законопроект о привлечении к уголовной ответственности россиян, скрывающихся за границей и «ведущих из-за рубежа антироссийскую деятельность», в выдаче которых иностранные государства отказывают Москве. Инициативу рассмотрят в ходе осенней сессии.

На момент публикации материала в реестре иноагентов значатся 854 физлица и организации, часть из них исключена из него.