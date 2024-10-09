В поезде с топливом в Ярославле нашли похожий на взрывчатку предмет

Подозрительный сверток нашли на вагоне-цистерне с топливом утром 5 октября, его изъяли силовики

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

На железнодорожной станции в Ярославле в грузовом поезде с нефтепродуктами нашли подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам собеседника, ЧП произошло «дня три-четыре назад», находку изъяли и передали на исследование криминалистам. При этом телеграм-каналы Baza и Shot пишут, что предполагаемую взрывчатку уничтожили после обнаружения.

Как сообщает Baza, сверток размером 10 х 25 см, внутри которого находились металлическая труба, различные вещества и сим-карта для дистанционного подрыва, нашли на вагоне-цистерне утром 5 октября. По данным канала, поезд формировался в Псковской области, затем отправился на станцию Сонково в Тверской области, а оттуда — в Ярославль.

РБК обратился за комментарием в РЖД, в УФСБ по Ярославской области.