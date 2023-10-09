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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Певица Глюкоза вернулась из Израиля после двух дней в бомбоубежище

Певица Глюкоза сообщила о возвращении из Израиля в Россию
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Глюкоза
Глюкоза (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, вернулась в Москву из Израиля, который ведет войну с боевиками палестинского движения ХАМАС. Об этом она сообщила в своем Instagram (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы дома, мы в Москве, все хорошо. Настроение нормальное. Долетели хорошо. В аэропорту чуть потолкались, но в целом все окей», — рассказала Глюкоза. Она записала видео, находясь в машине вместе с одной из своих дочерей.

О том, что певица вместе с мужем Александром Чистяковым и двумя детьми находятся в Израиле, сообщила 8 октября журналистка Ксения Собчак. Как она сообщила в телеграм-канале, Глюкоза с семьей поехала в Израиль на концерт американского певца Бруно Марса, но «в итоге вот так второй день проводят время в бомбоубежище». Сама певица, пока была в Израиле, публиковала в соцсетях фото и видео из отеля в Тель-Авиве и бомбоубежища.

Концерт Бруно Марса должен был состояться 7 октября в Тель-Авиве. В этот день боевики ХАМАС атаковали приграничные населенные пункты Израиля, после чего израильские военные в ответ начали контртеррористическую операцию «Железные мечи». Американский исполнитель вместе с 60 членами своей команды в тот же день вылетел из израильского аэропорта Бен-Гурион в Афины, а оттуда направится в Катар, чтобы продолжить турне, писала The Times of Israel.

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Теги
певица Израиль Тель-Авив бомбоубежище
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