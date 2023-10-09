 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Кадры с места падения ракеты рядом с аэропортом Бен-Гуриона в Израиле

Появились кадры с места падения ракеты рядом с аэропортом Бен-Гуриона в Израиле
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Кадры с места падения ракеты рядом с аэропортом Бен-Гуриона в Израиле
Video

Около аэропорта Бен-Гуриона в Тель-Авиве упала ракета. Данных о пострадавших или погибших нет. При этом здание аэропорта не получило повреждений, сообщил представитель управления аэропортов Израиля.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
Израиль ракета аэропорты взрыв аэропорт Бен-Гурион
Материалы по теме
Министр обороны Израиля отдал приказ о полной блокаде сектора Газа
Политика
Кадры с места фестиваля в Израиле, где ХАМАС убил больше 200 человек
Политика
Посол в Израиле допустил «радикальные меры» для вывоза россиян из страны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 106,01 (+1,22) Инвестиции, 06 окт, 16:30 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 100,49 (+0,81) Инвестиции, 06 окт, 16:30
Израиль нанес удар по командным центрам «Исламского джихада» и ХАМАС Политика, 13:31
Рублев за час разгромил француза на «Мастерсе» в Шанхае Спорт, 13:27
Цена криптовалюты Ethereum упала ниже $1600 Крипто, 13:27
Власти назвали противоречащей практике ВС идею не судить за старые посты Политика, 13:25
Военные Израиля объявили о масштабных ударах по сектору Газа Политика, 13:25
Соцсеть Маска пометила его твит о войне в Израиле как нарушающий правила Технологии и медиа, 13:25
Ажиотажный спрос и стагнация цен: что произошло на вторичке за квартал Недвижимость, 13:20
Заморозили цену на «Весь РБК Pro»
Успейте оформить подписку до 10 октября выгодно
Хочу подписку
Как измерить вовлеченность сотрудников — шесть метрик Pro, 13:18
В «Формуле-1» установили рекорд по самому быстрому пит-стопу. Видео Спорт, 13:12
ХАМАС начал войну с Израилем. Главное Политика, 13:10
Что такое «15-минутный город» и для чего он жителям Москвы РБК и Ahead, 13:10
ПСБ увеличил количество пользователей системы PSB Corporate на 26% Пресс-релиз, 13:07
Глава Binance усомнился в росте курса биткоина сразу после халвинга Крипто, 13:06
В Москве допустили встречу глав МИД Азербайджана и Армении на саммите СНГ Политика, 13:04