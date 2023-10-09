Война Израиля с ХАМАС 2023 , 0 Поделиться Поделиться

Кадры с места падения ракеты рядом с аэропортом Бен-Гуриона в Израиле

Появились кадры с места падения ракеты рядом с аэропортом Бен-Гуриона в Израиле