Кадры с места падения ракеты рядом с аэропортом Бен-Гуриона в Израиле
Появились кадры с места падения ракеты рядом с аэропортом Бен-Гуриона в Израиле
Около аэропорта Бен-Гуриона в Тель-Авиве упала ракета. Данных о пострадавших или погибших нет. При этом здание аэропорта не получило повреждений, сообщил представитель управления аэропортов Израиля.
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