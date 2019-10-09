Путин одобрил работу ЦИК во время выборов 2019 года

Путин одобрил работу ЦИК во время выборов 2019 года

ЦИК удалось «профессионально и объективно» разобраться со всеми спорами, которые возникали во время выборов 2019 года, считает глава государства

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой дал высокую оценку работе ЦИК в электоральном сезоне 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Я видел, как профессионально и как объективно Центральная избирательная комиссия разбиралась со всеми спорными делами», — сказал глава государства.

В то же время Путин напомнил о наличии связанных с выборами споров, которые поступили в суды. Он выразил надежду, чтобы все эти иски прошли «законом предусмотренную процедуру», а решения по ним были «справедливыми».

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