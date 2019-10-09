Кремль не увидел политики в приговорах по акциям протеста в Москве

Кремль не увидел политики в приговорах по акциям протеста в Москве

Недавний опрос Левада-центра показал, что 38% россиян считают полученные участниками протестных акций в Москве приговоры несправедливыми. В Кремле заявили, что в вынесенных решениях «нет и не может быть какой-то политики»

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

В Кремле не видят каких-либо политических мотивов в вынесенных против участников несанкционированных акций протеста, которые прошли летом в Москве. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Комментируя статистику Левада-центра, согласно которой 38% россиян считают приговоры по митингам несправедливыми, он сказал: «Нет, речь идет о судебных вердиктах. Мы их не комментируем. Здесь нет и не может быть какой-то политики».

По итогам опроса социологи выяснили, что 24% респондентов считают вердикты судов справедливыми, а еще 28% ничего не слышали об этих судебных процессах. Митинги в столице и уголовные дела в отношении их участников для 6% опрошенных стали третьими запомнившимися событиями сентября. Больше всего респондентам запомнились выборы (16%) и события из личной жизни (8%). Прошедшие выборы более половины опрошенных сочли справедливыми, а нечестными их назвали 35% респондентов.