Глава Конституционного суда предупредил об угрозе нового застоя

Валерий Зорькин написал статью, в которой заявил о необходимости реальной возможности для оппозиции прийти к власти. По мнению главы КС, нельзя, чтобы государственная власть была монополизирована одной партией или организацией

Валерий Зорькин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Для наиболее эффективного обеспечения «реальной демократии» нужна двухпартийная система, считает председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин. В своей статье «Буква и дух Конституции», опубликованной в «Российской газете», он написал, что такая система позволяет сформировать «политическую волю основных социально-политических сил как в элитах, так и в массах» и предотвратить застой в политической системе.

«Конкуренция этих [социально-политических] сил в парадигме «правящее большинство — парламентская оппозиция» <...> реализует «проветривание политических легких» в государственном организме, позволяет обеспечить не только «слушаемость», но «слышимость» масс со стороны власть имущих», — указал Зорькин, сославшись на мировой политический опыт.

В своей статье глава КС также указал на важность гарантированных Конституцией экономической свободы и экономической конкуренции, которые дополняются политической свободой и политической конкуренцией.

«Общность взглядов, целей, ценностей и интересов в политической жизни приводит к образованию различных политических объединений, которые со временем оформляются в политические партии», — пишет Зорькин, отмечая, что процесс должен быть таким, чтобы государственная власть в итоге «не оказалась бы фактически монополизирована какой-либо одной партией, группой, организацией и стоящими за ними силами». «Необходимо, чтобы у оппозиции была реальная возможность прихода к власти <...> на началах честной политической конкуренции», — считает председатель суда.

В то же время глава Конституционного суда отмечает в своей статье, что «попытки навязать тому или иному обществу не свойственные ему представления о достоинстве человека и правах тех или иных меньшинств могут быть эффективны лишь в весьма ограниченных пределах». Зорькин подчеркивает, что, по мнению многих экспертов, «всплеск радикального популизма на Западе в значительной степени обусловлен недооценкой мнения большинства и ущемлением его прав».

Валерий Зорькин также коснулся в своей статье качества жизни в России. «Понятия «достойная жизнь» и «свободное развитие человека» еще не получили в нашей стране не только надлежащего практического воплощения, но и адекватного их значимости теоретического осмысления», — считает он, напоминая, что эти понятия заложены в Конституции.

Среди «болевых точек», в которых, по мнению Зорькина, сосредоточена социальная напряженность, он называет нерешенные социально-экономические проблемы (в том числе недостаточную защиту социальных прав граждан), «несправедливость приватизации крупной собственности», прошедшей в 1990-х годах в России, а также проблему коррупции, в отношении которой «речь идет о разложении институтов власти».

«Ожидания и даже требования социальной справедливости выходят у населения на первый план», — считает глава КС, отмечая, что это чувство несправедливости усугубляется усталостью населения от многолетних реформ, а также давлением — экономическим и санкционным — на Россию со стороны Западной Европы и США.

«По мере нарастания неравенства <...> вопросы справедливости устройства современного мира будут ставиться во все более острой форме», — пишет Зорькин. Он призвал соединить «присущий российскому народу коллективизм, сформированный — можно сказать, выкованный — суровой природой» и «конкурентную экономическую и политическую среду». «Без этого стране грозит очередной застой, опасные последствия которого мы уже испытали на своем опыте», — подчеркнул он.

Зорькин также не исключил «точечных» изменений в Конституции, которые должны исправить «недостатки» в Основном законе страны. Среди таких недостатков он назвал, в том числе, отсутствие необходимого «баланса в системе сдержек и противовесов», «крен» в пользу исполнительной власти и «недостаточную четкость» в распределении полномочий между президентом и правительством.