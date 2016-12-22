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МИД назвал Великобританию врагом России еще со времен Ивана Грозного
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МИД назвал Великобританию врагом России еще со времен Ивана Грозного
Политика, 17:17
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МИД назвал Великобританию врагом России еще со времен Ивана Грозного
Замглавы МИДа Олег Сыромолотов предупредил, что если Великобритания совершит кибератаку на российскую инфраструктуру, о чем ранее сообщали СМИ, то ответ Москвы будет «достаточно жестким»
Олег Сыромолотов (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Москва готова жестко ответить в случае кибератаки Великобритании на российские инфраструктурные объекты, о чем предупреждают британские СМИ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов, передает «РИА Новости».

«Великобритания всю жизнь, еще с (со времен. — РБК) Ивана Грозного, была врагом России, действуя в ущерб, и если они это заявляют, наверное, они попробуют, но мы будем защищаться, и ответ будет достаточно жестким», — сказал замглавы внешнеполитического ведомства.

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В минувшее воскресенье, 7 октября, газета The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники из служб безопасности Великобритании сообщила о том, что военные королевства провели подготовку к массивной кибератаке, которая приведет к отключению электричества в Москве на тот случай, если Россия решит атаковать одну из стран — членов НАТО.

Собеседники издания подчеркнули, что британские власти обеспокоены разницей в возможностях двух стран, и на случай эскалации ситуации у британских военных останется мало вариантов для возможного ответа, за исключением ядерного оружия.​ Именно развитие киберпотенциала позволит Соединенному Королевству обороняться. Помимо этого, The Sunday Times привело список возможных вариантов «российской агрессии» — это захват российскими военными эстонских островов, вторжение в Ливию, использование нерегулярных войск для нападения на британских военных.

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После публикации этого материала посольство России в Великобритании обратилось к британскому правительству с требованием «срочно внести ясность в свою позицию» по этому поводу. Российские дипломаты отметили, что призывы провести кибератаку на инфраструктуру Москвы уже ранее звучали в британском парламенте и в целом «вписываются в общую стратегию национальной безопасности страны». Представитель посольства добавил, что такие заявления «безответственны».

Автор: Анна Трунина.
Теги: МИД России , Иван Грозный
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