МИД Украины: Размещение ПРО США на Украине неконституционно

Новый глава МИД Украины Петр Порошенко считает, что размещение ПРО США на Украине неконституционно, передает "РБК-Украина".

"Я считаю, что это вызов. Конституция Украины не предусматривает наличия на своей территории любых военных баз, представителей вооруженных сил любых других государств. Это касается сотрудничества в рамках противоракетной обороны. Думаю, что это неконституционно", - сказал утвержденный сегодня Верховной радой министром иностранных дел Украины П.Порошенко.

В свою очередь президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Украина не получала предложений от США относительно размещения РЛС в рамках новых планов размещения ПРО в Европе.

Напомним, заместитель министра обороны Александр Вершбоу заявил ранее, что Украина включена в список стран, на территории которых возможно размещение элементов системы противоракетной обороны.

В то же время интересно отметить тональность заявлений нового главы МИД Украины. Ряд экспертов считают, что новый П.Порошенко сможет повернуть отношения с Россией в спокойное русло. По мнению первого заместителя главы комитета Верховной рады по иностранным делам Тараса Чорновила, с приходом нового министра в отношениях с Россией исчезнут острые углы. "Это на сегодняшний день является наиболее определяющим", - подчеркнул депутат.