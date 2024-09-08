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Политика ,  
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Десятки тысяч бразильцев вышли на протест в поддержку Илона Маска

Блокировка соцсети X в Бразилии расколола общество: мнение бразильцев разделились примерно поровну. Вышедшие в Сан-Паулу протестующие обвинили Верховный суд в попытке заглушить голоса консерваторов
Фото: Jorge Silva / Reuters
Фото: Jorge Silva / Reuters

Десятки тысяч жителей Бразилии вышли на демонстрацию в центре Сан-Паулу против решения Верховного суда заблокировать соцсеть X на территории страны, пишут Financial Times и Wall Street Journal.

Протесты были связаны с митингом сторонников бывшего президента Жаира Болсонару в День независимости, они были одеты в национальные цвета — желтый и зеленый.

«Стране без свободы нечего праздновать в этот день... мы имеем дело с правительством, которое встает на сторону диктаторов и выступает против того, что нам дороже всего — нашей свободы», — написал Болсонару в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной).

К акциям присоединились десятки консервативных политиков, многие из которых обвинили Верховный суд в попытке подвергнуть цензуре правую оппозицию перед муниципальными выборами 6 октября, на которых будут избраны мэры и депутаты в тысячах населенных пунктов. Они призвали сенаторов начать процедуру импичмента судьи Александра де Мораеса, принявшего спорное решение, и амнистировать арестованных сторонников Болсонару за штурм правительственных зданий 8 января 2023 года.

Решение Верховного суда раскололо бразильское общество: результаты опроса AtlasIntel показывают, что почти 51% выразили несогласие, тогда как немногим более 48% поддержали его.

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Бизнес
Илон Маск

Судья Мораес постановил заблокировать доступ к X на территории Бразилии в конце августа, он также ввел штрафы на $9 тыс. в день за использование соцсети через VPN. Он также заморозил счета спутникового интернет-сервиса Starlink компании SpaceX, чтобы попытаться взыскать $3 млн штрафа, назначенного X.

Конфликт между Маском и Верховным судом к тому времени длился несколько месяцев. Он разгорелся после того, как Маск отказался блокировать аккаунты консервативных политиков по требованию судьи Верховного суда Алешандре де Мораеса. «Мы не сможем объяснить свои действия, не испытывая стыда», — пояснил он и отметил, что судья нарушает принцип свободы слова. Затем Х отказался в соответствии с законом назначить своего представителя в Бразилии.

Мораес считает, что X стремится создать обстановку «полной безнаказанности» и «территорию беззакония» в бразильских социальных сетях в преддверии муниципальных выборов в следующем месяце. Сторонники судьи расценивают его действия как необходимые для защиты демократии от фейковых новостей. Бразильский президент Лула да Силва похвалил Мораеса и назвал его действия в отношении Маска примером для остального мира.

Маск в ответ настаивает, что судья зашел слишком далеко, обвинил его в цензуре и превышении полномочий. Он призвал арестовать активы Бразилии в США.

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Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Илон Маск соцсеть Х Бразилия протесты Жаир Болсонару Лула да Силва
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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