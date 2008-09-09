В Вашингтоне усомнились в возможностях российского флота

Представители Государственного департамента США усомнились в возможностях Военно-морского флота РФ.

Комментируя планы России провести совместные военно-морские учения с Венесуэлой, официальный представитель американского Госдепа Шон Маккормак с иронией заявил, что у России "найдется немного кораблей, которые смогут преодолеть столь далекое расстояние", передает Associated Press.

Напомним, в понедельник МИД РФ подтвердил намерения России провести совместные с Венесуэлой военно-морские учения в Атлантическом океане. Представители российского ВМФ указали, что от русской стороны в учениях будет участвовать отряд кораблей Северного флота во главе с тяжелым атомным крейсером "Петр Великий" и кораблями сопровождения. В учениях будет также задействована палубная авиация кораблей отряда. Западные СМИ связали планируемую миссию российского флота с событиями на Кавказе и реакцией на них США.

Этим предположениям способствовали недавние заявления премьер-министра РФ Владимира Путина о том, что Россия не оставит без ответа дислоцирование американских военных кораблей в Черном море. Однако официальный представитель МИД РФ Андрей Нестеренко накануне подчеркнул, что "принципиальная договоренность с венесуэльским руководством о заходе российских кораблей в Венесуэлу в рамках кругосветного похода достигнута давно". "Речь идет о плановом мероприятии, не связанном с нынешней политической конъюнктурой и с нынешней ситуацией на Кавказе", - отметил дипломат.

Официальной целью визита российских кораблей объявлено укрепление дружественных связей между странами. Маневры станут первым мероприятием такого рода в современной истории нашей страны. В учениях также примет участие и палубная авиация кораблей отряда. Корабли отработают ряд совместных задач, в том числе совместные маневрирования, поиск и спасение на море, тренировки по связи.