Жители Курской области рассказали об обстрелах и отъезде из приграничья
Жители атакованных приграничных районов Курской области рассказали телеканалу РБК об обстрелах и о том, как они покидали свои дома. Бои у границы с Украиной против ВСУ идут с 6 августа. Минобороны 9 августа сообщило о наращивании сил, которые ведут боевые действия против украинских подразделений в Суджанском районе региона.
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