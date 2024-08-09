Жители Курской области рассказали об обстрелах и отъезде из приграничья

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Жители атакованных приграничных районов Курской области рассказали телеканалу РБК об обстрелах и о том, как они покидали свои дома. Бои у границы с Украиной против ВСУ идут с 6 августа. Минобороны 9 августа сообщило о наращивании сил, которые ведут боевые действия против украинских подразделений в Суджанском районе региона.