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Военная операция на Украине ,  
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Обстановка в Курской области. Видео телеканала РБК

Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области продолжаются бои около приграничных населенных пунктов и города Суджи. Власти объявили в области режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Ситуация в регионе «остается сложной», сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. За обстановкой в регионе в прямом эфире следит телеканал РБК.

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Теги
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