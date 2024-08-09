Против бывших и.о. президента и главы МИД Таджикистана завели дело

Генпрокурор заявил, что экс-глава МИД Таджикистана «находился в тесном контакте» с Саидджафаром Усмонзодой. В июне его обвинили в попытке насильственного захвата власти в республике

Хамрохон Зарифи (Фото: Борис Кавашкин / ТАСС)

В отношении экс-главы МИД Таджикистана (в 2006–2013 годах) Хамрохона Зарифи и экс-главы Верховного совета страны, и.о. президента Таджикистана в 1992 году Акбаршоха Искандарова возбуждено уголовное дело, сообщил генпрокурор Юсуф Рахмон на пресс-конференции в Душанбе, передает ASIA-Plus.

Уголовное дело также возбудили в отношении первого зампредседателя Демократической партии Таджикистана Ахмадшоха Комилзоды и заместителя председателя Социал-демократической партии республики Шокирджона Хакимова. Рахмон заявил, что эти лица «находились в тесном контакте» с Саидджафаром Усмонзодой, который был экс-председателем Демократической партии Таджикистана и депутатом парламента.

По словам генпрокурора, уголовное дело находится на стадии расследования. Он отказался предоставить более подробную информацию о нем, сославшись на тайну следствия и секретность дела. Рахмон лишь подчеркнул, что «человек, который предает государство, нацию, президента, будет отвечать перед законом, независимо от того, на какой должности он работает или какую должность ранее занимал».

Генпрокурор не уточнил, какие именно действия упомянутых лиц могут рассматриваться как измена. Рахмон также не ответил на вопросы журналистов, были ли Зарифи, Искандаров, Комилзода и Хакимов арестованы и где они находятся сейчас.

В середине июня Усмонзоду лишили депутатской неприкосновенности и арестовали по обвинению в попытке насильственного захвата власти. По версии следствия, он в сентябре 2021 года беседовал с замглавы экстремистско-террористической организации и дал предварительные рекомендации по поводу захвата власти в республике. Для реализации своего плана Усмонзода вербовал своих сторонников из разных социальных слоев внутри страны и за рубежом, организовывал группы и поручал каждой из них выполнять определенные задачи, полагают следователи.