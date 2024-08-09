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Политика ,  
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Против бывших и.о. президента и главы МИД Таджикистана завели дело

Генпрокурор заявил, что экс-глава МИД Таджикистана «находился в тесном контакте» с Саидджафаром Усмонзодой. В июне его обвинили в попытке насильственного захвата власти в республике
Хамрохон Зарифи
Хамрохон Зарифи (Фото: Борис Кавашкин / ТАСС)

В отношении экс-главы МИД Таджикистана (в 2006–2013 годах) Хамрохона Зарифи и экс-главы Верховного совета страны, и.о. президента Таджикистана в 1992 году Акбаршоха Искандарова возбуждено уголовное дело, сообщил генпрокурор Юсуф Рахмон на пресс-конференции в Душанбе, передает ASIA-Plus.

Уголовное дело также возбудили в отношении первого зампредседателя Демократической партии Таджикистана Ахмадшоха Комилзоды и заместителя председателя Социал-демократической партии республики Шокирджона Хакимова. Рахмон заявил, что эти лица «находились в тесном контакте» с Саидджафаром Усмонзодой, который был экс-председателем Демократической партии Таджикистана и депутатом парламента.

По словам генпрокурора, уголовное дело находится на стадии расследования. Он отказался предоставить более подробную информацию о нем, сославшись на тайну следствия и секретность дела. Рахмон лишь подчеркнул, что «человек, который предает государство, нацию, президента, будет отвечать перед законом, независимо от того, на какой должности он работает или какую должность ранее занимал».

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Фото:Алексей Белкин / news.ru / ТАСС

Генпрокурор не уточнил, какие именно действия упомянутых лиц могут рассматриваться как измена. Рахмон также не ответил на вопросы журналистов, были ли Зарифи, Искандаров, Комилзода и Хакимов арестованы и где они находятся сейчас.

В середине июня Усмонзоду лишили депутатской неприкосновенности и арестовали по обвинению в попытке насильственного захвата власти. По версии следствия, он в сентябре 2021 года беседовал с замглавы экстремистско-террористической организации и дал предварительные рекомендации по поводу захвата власти в республике. Для реализации своего плана Усмонзода вербовал своих сторонников из разных социальных слоев внутри страны и за рубежом, организовывал группы и поручал каждой из них выполнять определенные задачи, полагают следователи.

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Теги
Георгий Смирнов
Таджикистан МИД Генпрокуратура уголовное дело
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