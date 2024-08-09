Обстановка в Липецкой области во время ночной атаки дронов. Видео

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В ночь на 9 августа Липецкая область подверглась массированной атаке дронов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Пострадали шесть человек, на территории военного аэродрома начался пожар, также были повреждены объекты энергоинфраструктуры, в связи с чем без света остались несколько микрорайонов в Липецке.