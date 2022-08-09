Суд продлил арест Кара-Мурзы на два месяца

Владимир Кара-Мурза (в центре) (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Владимира Кара-Мурзы (включен в реестр физлиц-иноагентов), сообщили РБК в пресс-службе суда.

Срок ареста продлен до 12 октября 2022 года.

При этом судья отказал защите, которая просила изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы.

Дело против оппозиционера возбудили в апреле по ст. 207.3 УК о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил. Она предусматривает до 15 лет лишения свободы.



Как полагает следствие, Кара-Мурза в середине марта, находясь в парламенте американского штата Аризона, «распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию» о действиях российских военных на Украине, причинив «существенный вред» российским интересам.



Кара-Мурза был задержан 11 апреля в Москве, когда выходил из дома. Его адвокат Вадим Прохоров сообщил, что против него составили протокол о неповиновении сотруднику полиции и оставили в отделении на ночь. На следующий день его арестовали на 15 суток.



Прохоров уточнял, что, согласно протоколу, Кара-Мурзу заключили под стражу за то, что он, увидев полицейских, «повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться».



Кара-Мурза считает свое преследование мотивированным по политическим причинам. В день ареста Минюст включил его в список физлиц-иноагентов.

В июле Прохоров сообщил, что против Кара-Мурзы возбудили еще одно уголовное дело по ст. 284.1 УК о деятельности «нежелательной организации».



Владимир Кара-Мурза — экс-председатель Фонда Бориса Немцова, в 2015–2016 годах он занимал пост заместителя главы Партии народной свободы, с сентября 2019-го по февраль 2022-го политик вел передачу на «Эхе Москвы».