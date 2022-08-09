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Антонов заявил о приближении США к опасной черте противостояния с Россией

США все больше втягиваются в украинский конфликт и приближаются к опасной черте противостояния с Россией. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя решение Штатов об очередном «пакете» военной помощи Украине.

«Ничего хорошего для мира и безопасности такая линия не даст, а лишь продлит агонию украинского режима», — подчеркнул он.

По его словам, решение США выделить Киеву $1 млрд подтверждает, что они не намерены прислушиваться к «голосу разума» и не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса.

Антонов назвал циничными заявление американских властей, что поставки продукции военного назначения Украине усилят ее позиции за столом переговоров с Россией.

Антонов заявил о попытке США санкциями вытеснить Россию с мировых рынков
Политика
Анатолий Антонов

«Неясно, как можно в принципе рассуждать о диалоге в условиях, когда единственная цель Соединенных Штатов — максимально затянуть конфликт», — указал посол.

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