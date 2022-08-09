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ФСБ привела факты помощи украинских националистов гитлеровским войскам

ФСБ опубликовала документы о вербовке украинских националистов гитлеровскими войсками

ФСБ опубликовала архивные протоколы допросов, в которых руководители немецкой военной разведки рассказывают о вербовке украинских националистов при подготовке к нападению на СССР. Документы опубликованы на сайте ведомства.

Среди документов — фотокопия протокола допроса члена «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в России) Александра Пашкевича сотрудниками советской военной контрразведки СМЕРШ 15 мая 1945 года. В 1934 году весь Львовский центр ОУН, в том числе и Пашкевича, арестовали польские власти после убийства бандеровцами министра внутренних дел Польши Перацкого. Однако в 1936 году Пашкевич вышел на свободу по амнистии. Осенью 1939 году, после того как Западная Украина вошла в состав СССР, Пашкевич, опасаясь преследования со стороны советской власти за участие в ОУН, уехал в Краков. Там Пашкевич стал сотрудничать с гитлеровской военной разведкой Абвером.

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В 1941 году во время нападения гитлеровской Германии на СССР Пашкевич отправился в Краков, где он в составе группы других украинских националистов принимал участие в захвате секретных документов НКВД и милиции на пути движения немецких войск. По его словам, группа дошла до Крамоторска и до декабря 1941 оставалась там.

Также ФСБ опубликовала допрос другого члена ОУН — Николая Мухи. По его словам, он был завербован немецкой разведкой в августе 1943 года. Он рассказал, что у немецкой стороны были только три требования:

  1. Честно служить и работать для Германии, считать ее как своей союзницей.
  2. Среди русского и украинского населения усилить пропаганду против Советского Союза и агитировать их вступать во власовскую армию, призывая их для общей борьбы с коммунизмом.
  3. Выявлять лиц, симпатизирующих Советской власти и Красной Армии, и доносить о них в гестапо или полицию. За это обещал награды и хорошую работу.

В середине апреля архивные документы о сотрудничестве украинских националистов с немецкими войсками рассекретило Минобороны. Согласно документам, немецкие войска использовали украинских националистов для истребления населения оккупированных территорий. В качестве примера Минобороны приводит акт «о зверствах немецко-фашистских захватчиков» от 15 января 1944 года, где говорится, что, оккупировав украинский город Корец, немецкие войска начали массово истреблять местное население. Вместе с ними, следует из документа, жителей убивали украинские националисты.

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