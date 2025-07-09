Путин поручил МВД создать «Цифровой профиль иностранного гражданина»
Президент России Владимир Путин поручил МВД создать до 30 июня 2026 года «Цифровой профиль иностранного гражданина», документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ресурс будет представлять собой электронный реестр — содержать сведения об иностранцах и лицах без гражданства, въезжающих в Россию, выезжающих из нее и проживающих на ее территории.
Из документа следует, что меру необходимо реализовать «в целях обеспечения безопасности государства, охраны правопорядка и совершенствования государственной миграционной политики».
В апреле МВД подготовило законопроект «О предоставлении убежища на территории Российской Федерации». Он вводит четыре возможности для граждан другого государства (или людей без гражданства) получить защиту у России: получение статуса беженца, временного или политического убежища, временной защиты. Законопроектом не предусмотрены заявления о предоставлении защиты, если человек находится за пределами России.
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