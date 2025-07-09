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Ограничения для мигрантов ,  
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Путин поручил МВД создать «Цифровой профиль иностранного гражданина»

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Ограничения для мигрантов
Президент подписал закон об электронном реестре въезжающих в Россию иностранцев. Ресурс будет функционировать на базе МВД
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поручил МВД создать до 30 июня 2026 года «Цифровой профиль иностранного гражданина», документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Мигранты и механизмы регулирования миграционных потоков в России
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Ресурс будет представлять собой электронный реестр — содержать сведения об иностранцах и лицах без гражданства, въезжающих в Россию, выезжающих из нее и проживающих на ее территории.

Из документа следует, что меру необходимо реализовать «в целях обеспечения безопасности государства, охраны правопорядка и совершенствования государственной миграционной политики».

В апреле МВД подготовило законопроект «О предоставлении убежища на территории Российской Федерации». Он вводит четыре возможности для граждан другого государства (или людей без гражданства) получить защиту у России: получение статуса беженца, временного или политического убежища, временной защиты. Законопроектом не предусмотрены заявления о предоставлении защиты, если человек находится за пределами России.

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Анастасия Лежепекова
цифровизация Владимир Путин иностранцы МВД
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