В МИДе ответили на слова Стубба об умении россиян переносить страдания

Александр Стубб (Фото: Pierre Crom / Getty Images)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге прокомментировала слова президента Финляндии Александра Стубба о способности россиян переносить страдания,

На прошлой неделе Стубб заявил, что «никогда не стоит недооценивать» способность России и ее граждан переносить боль. И именно это — могучий дух — является главным препятствием для Европы.

Комментируя это, Захарова заявила, что «готова буквально подписаться» под словами финского лидера — «это в нашей истории, это в нашей крови».

Также, говоря о верности слов Стубба, Захарова процитировала речь полководца Александра Суворова, произнесенную осенью 1799 года — тогда состоялся переход через Альпы под его командованием.

«Идти назад — стыд! Это значило бы отступать, а русские и я никогда не отступали!» — гласила речь полководца на военном совете, записанная со слов генерала Петра Багратиона.