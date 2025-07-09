 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Гросси не увидел ошибки в передаче Украиной ядерного оружия России

Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Lisa Leutner / Reuters)

Украины бы не существовало как независимого государства, если бы она не приняла решение отказаться от ядерного оружия в 1990-е годы, считает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Об этом он рассказал польскому изданию Rzeczpospolita.

«Украина не совершила ошибку, предоставив России ядерное оружие. В противном случае международное сообщество не признало бы ее суверенитет», — сказал Гросси.

Интервьюер напомнил, что на момент обретения независимости Украина имела третий по величине ядерный арсенал в мире. В ответ Гросси напомнил — хоть она когда-то и располагала таким арсеналом, не следует забывать, что при этом она «не имела оперативного контроля над этим оружием», а управлялось оно из Москвы.

Рябков заявил о невозможности решить без США вопрос о топливе на ЗАЭС
Политика
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В первой половине 1990-х годов Украина последовательно подписала ряд документов по разоружению и в итоге присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — все подобное вооружение, находившееся на территории Украины, было передано России либо уничтожено.

Читайте РБК в Telegram.

Мерц заявил, что в урегулировании на Украине дипломатия исчерпана

В Индии обрушился автомобильный мост. Видео

В Саратовской области мужчина планировал взорвать мост. Видео

CNN опубликовал аудиозапись с угрозой Трампа «разбомбить Москву к чертям»

BI.ZONE назвала самые популярные схемы криптомошенников в Telegram

В Подмосковье автомобиль столкнулся с микроавтобусом с детьми. Подробности

Наводнение в Нью-Мексико после лесных пожаров. Видео

Глава Пентагона не сообщил Трампу о приостановке поставок оружия Киеву — CNN

Полиция задержала арбитра из-за решающего пенальти в матче

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
МАГАТЭ Рафаэль Гросси Украина ядерное оружие ядерное сдерживание
Материалы по теме
Медведев назвал условие применения ядерного оружия на Украине
Политика
Гросси сообщил, когда Иран сможет возобновить обогащение урана
Политика
Украина перешла на европейский стандарт напряжения в электросети
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 91,97 (-0,45) Инвестиции, 08 июл, 19:09 Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 78,17 (-0,55) Инвестиции, 08 июл, 19:09
Лидер турецких курдов из тюрьмы призвал завершить этап вооруженной борьбы Политика, 15:15
ЕСПЧ обвинил Россию в нарушении прав на Украине и крушении MH17 Политика, 15:01
Из посетителя в покупателя: как подтолкнуть к покупке офлайнПодписка на РБК, 14:58
Украинец сбежал домой с военной службы на угнанном бронетранспортере Политика, 14:57
Еще один кошелек перевел нетронутые годами биткоины почти на $2 млрд Крипто, 14:51
В штабе партии Ле Пен во Франции прошли обыски Политика, 14:45
Орбан опубликовал фото Урсулы фон дер Ляйен с надписью «Пора уходить» Политика, 14:43
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Бывшего воронежского министра задержали на следующий день после отставки Общество, 14:42
Организатора забега в Хибинах, где погибли двое, не стали арестовывать Общество, 14:37
Устроивший поджог сотовой вышки на Кубани раскрыл обещанный ему гонорар Политика, 14:30
Суд в Москве оштрафовал Telegram за повторное нарушение закона Технологии и медиа, 14:29
Офисы, ТЦ и экокурорт за ₽20 млрд: что известно об Ortiga Development Недвижимость, 14:28
Слабый доллар, сильный биткоин. Как макроэкономика влияет на крипторынок Крипто, 14:27
Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» обновили топ-10 акций России Инвестиции, 14:25