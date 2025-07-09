Гросси не увидел ошибки в передаче Украиной ядерного оружия России
Украины бы не существовало как независимого государства, если бы она не приняла решение отказаться от ядерного оружия в 1990-е годы, считает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Об этом он рассказал польскому изданию Rzeczpospolita.
«Украина не совершила ошибку, предоставив России ядерное оружие. В противном случае международное сообщество не признало бы ее суверенитет», — сказал Гросси.
Интервьюер напомнил, что на момент обретения независимости Украина имела третий по величине ядерный арсенал в мире. В ответ Гросси напомнил — хоть она когда-то и располагала таким арсеналом, не следует забывать, что при этом она «не имела оперативного контроля над этим оружием», а управлялось оно из Москвы.
В первой половине 1990-х годов Украина последовательно подписала ряд документов по разоружению и в итоге присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — все подобное вооружение, находившееся на территории Украины, было передано России либо уничтожено.
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