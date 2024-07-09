У экс-депутата Драганова в доме в Подмосковье прошли обыски

У экс-депутата Драганова в доме прошли обыски, пишут Baza и «РИА Новости». Это может быть связано с «Русской буровой компанией», с которой связан его сын, и неуплатой налогов. Политик получил повестку от следователя

Валерий Драганов (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

В доме экс-депутата Госдумы, бывшего зампредседателя думского комитета по промышленности Валерия Драганова в подмосковном Красногорске прошли обыски, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах и телеграм-канал Baza.

По информации собеседника агентства, по предварительным данным, обыски связаны с «Русской буровой корпорацией», не исключено, что проводили их из-за неуплаты налогов. В каком процессуальном статусе находится сам Драганов, он не уточнил.

Baza пишет, что во время обыска дома были жена и сын экс-депутата, а он сам находится в Екатеринбурге, но уже получил повестку с вызовом к следователю и собирается вылетать в Москву. Канал со ссылкой на очевидцев передает, что при обыске вынесли несколько коробок.

Драганов был депутатом третьего, четвертого и пятого созывов Госдумы. До 2008 года он состоял в Генсовете «Единой России». Также был членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и состоял в исполкоме Российского футбольного союза (РФС). В 2006-2007 годах Драганов был заместителем гендиректора холдинга UC Rusal. С 2012 года — президент «Автотор Холдинга».

До работы в Госдуме служил в таможне, дойдя до должности заместителя председателя Государственного таможенного комитета (1992-1998), а затем и возглавив его (1998-1999). Генерал-полковник таможенной службы в отставке.

РБК обратился за комментарием в Следственный комитет.

Сын Драганова Олег управлял «Российской буровой корпорацией», а экс-депутат числился советником гендиректора компании, пишет Baza. В 2017 году Олег Драганов был признан банкротом, а ООО «Группа компания «Русская буровая корпорация» получила права требования кредитора в рамках дела о банкротстве, следует из постановления Арбитражного суда Московского округа.

Сам Драганов в разговоре с телеграм-каналом «ВЧК-ОГПУ» заявил, что действия силовиков «нанесли боль», отметив, что в дом проникли в 6 утра «со взломом», а с его женой общались бестактно. Он называет себя директором консорциума, который включает в себя более 10 производств и 2 конструкторских бюро. К буровой компании, как заявил Драганов, он отношения иметь не мог, поскольку был на государственной службе.

«Была какая-то история. Искали документы, переписку с другой компанией какую-то нашли. Возможно, мой сын имел отношение к компании, но, насколько я помню, должностей не занимал. Приходил от ФНС какой-то пакет документов, но они были промокшие, грязные. Допускаю, что мог оставить их без внимания. Но это же не повод так поступать?» — цитирует экс-депутата канал.