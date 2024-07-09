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Беглый депутат Думы договорился о выплате $200 млн партнеру вместо суда

Беглый депутат Егиазарян договорился о выплате $200 млн экс-партнеру вместо суда
Судебный процесс между экс-депутатом Егиазаряном и его экс-партнером Смагиным длился более десяти лет. После нескольких исков стороны заключили мировое соглашение. При проигрыше в суде экс-депутат должен был бы выплатить $276 млн
Ашот Егиазарян
Ашот Егиазарян (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Бизнесмен Виталий Смагин и экс-депутат Госдумы Ашот Егиазарян заключили мировое соглашение по судебному спору о компании, в прошлом владевшей ТЦ «Европарк» на Рублевском шоссе в Москве, сообщают «Ведомости» со ссылкой на судебные документы.

Смагин был совладельцем девелоперской «Центурион Групп», в которую входила «Центурион Альянс» — собственник «Европарка» (сейчас им владеет «Ташир»). По проекту его партнером был Егиазарян. Бизнесмен обвинил экс-депутата в мошенничестве — лишении его 20% доли в «Центурион Альянс» — и подал иск в Лондонский международный арбитражный суд более десяти лет назад.

В 2014-м он был удовлетворен, суд постановил, что Егиазарян должен выплатить Смагину $73 млн; по данным РБК, речь шла о $83 млн; Financial Times (FT) писала о сумме $84 млн. Но так как требование не было исполнено, бизнесмен подал второй иск, в суд в Калифорнии, где на тот момент проживал экс-депутат (сейчас он находится во Франции, пишет газета со ссылкой на судебные документы).

Представитель Егиазаряна отказался от комментариев, связаться со Смагиным не удалось, пишут «Ведомости».

Егиазарян был депутатом Госдумы с 1999 по 2010 год от фракции ЛДПР. В 2010-м против него завели уголовное дело о мошенничестве (в котором фигурировало и присвоение 20% акций, причитавшихся Смагину, на 1,5 млрд руб.), затем последовали еще три. В 2018-м его заочно приговорили в России к семи годам колонии.

Экс-депутат судился с бизнесменом Сулейманом Керимовым. В 2014-м суд в Лондоне обязал последнего выплатить $250 млн Егиазаряну, вложившему эту сумму в строительство гостиницы «Москва» (Four Seasons на Охотном ряду).

Из-за иска активы бывшего депутата в США были заморожены, но он успел перевести деньги в банк CMB Monaco. В итоге Смагин подал очередной иск и против Егиазаряна, и против банка, пишет FT. Так банк стал первым финансовым учреждением, против которого подали иск в соответствии с американским законом о рэкете и коррумпированных организациях (Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act или RICO).

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Бывший депутат Госдумы от ЛДПР Ашот Егиазарян

Согласно этому закону участие в предприятии, которое занимается рэкетом (в широком смысле включает мошенничество, вымогательство, отмывание денег и воспрепятствование исполнению судебных решений), является преступлением; кроме того, по закону может быть возбуждено дело по просьбе лиц, пострадавших от рэкета. Ранее предполагалось, что ущерб, который подпадает под действие закона, должен быть нанесен в США, но в деле Смагина и Егиазаряна Верховный суд страны решил, что, хотя изначально действия с активами были совершены в России и Смагин проживает в ней, ущерб был нанесен и в США, так как не было исполнено решение калифорнийского суда. Так возникла возможность предъявления претензий в рамках RICO нерезидентам США.

По словам источника «Ведомостей», близкого к одной из сторон судебного разбирательства, именно RICO, скорее всего, вынудил Егиазаряна заплатить Смагину. В середине июня последний отозвал иск к бывшему депутату, перед этим они заключили мировое соглашение, сообщается на сайте Law360, где пишут о судебных процессах в США.

По данным собеседников «Ведомостей», за урегулирование спора Егиазарян заплатил или должен заплатить $200 млн. В случае проигрыша в суде экс-депутату пришлось бы выплатить $276 млн (его долг вырос до $92 млн в 2018-м с учетом процентов, по закону RICO он должен был бы выплатить его в тройном размере).

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Ашот Егиазарян США мошенничество мировое соглашение
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