WSJ узнала о расследовании ФБР в отношении бывшего советника Трампа

Правоохранительные органы заинтересовала его совместная деятельность со сбежавшим в США китайским миллиардером

Стив Бэннон (Фото: Al Drago / AP)

ФБР ведет расследование касательно связей китайского миллиардера Го Вэньгуя и бывшего помощника Дональда Трампа Стива Бэннона. По данным Wall Street Journal, сотрудники бюро опрашивают свидетелей, которые могут рассказать об источниках финансирования связанной с бизнесменом медиакомпании, куда в 2018 году взяли на работу в качестве консультанта Бэннона.

По данным издания расследование длится уже шесть месяцев, а участие в нем принимают представители прокуратуры в Манхэттене и Бруклине.

WSJ указывает, что в ФБР пока не называют конечную цель расследования. Адвокат Го Вэньгуя утверждает, что с его клиентом сотрудники правоохранительных органов не связывались. По его словам, сбежавший в США в 2014 году миллиардер продолжает вести борьбу за освобождение соотечественников от власти Коммунистической партии Китая.





В КНР Го Вэньгуя подозревают в даче взяток, отмывании денег, похищении людей и изнасиловании. Сам он обвинения в свой адрес отвергает, а уголовное преследование объясняет своими разоблачениями связей между китайскими политиками и бизнесменами.

Представитель Бэннона также заявил WSJ, что бывшему советника Трампа ФБР вопросы не задавала. Собеседник издания при этом указал, что Бэннон действительно в 2018 году работал на Го Вэньгуя, однако спустя год его контракт не был продлен. Что касается роли Бэннона, то ее источник WSJ охарактеризовал как попытку создать платформу, которая будет доносить правдивую информацию до граждан Китая.