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Евкуров попросил у Путина для Ингушетии стадион в подарок
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Евкуров попросил у Путина для Ингушетии стадион в подарок
Политика, 19:19
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Евкуров попросил у Путина для Ингушетии стадион в подарок
Глава Ингушетии на встрече с президентом отметил, что республика является единственным субъектом в стране без собственного стадиона
Юнус-Бек Евкуров (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на рабочей встрече с Владимиром Путиным обратился к президенту с просьбой поддержать проект строительства стадиона в республике. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Мы сегодня единственный субъект, где нет своего стадиона», — отметил Евкуров. «Мы не просим 30-тысячный, 15-тысячный стадион. <...> Подарок такой от вас на День республики: если можно, поддержите, пожалуйста, дайте поручение [вице-премьеру по строительству и региональному развитию] Виталию Леонтьевичу [Мутко]. <...> Поддержите нас, пожалуйста», — сказал Евкуров, отметив, что это просьба от молодежи и спортсменов Ингушетии.

«Тогда пусть проработает», — ответил глава государства.

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Политика

Евкуров также перечислил президенту «крайне болезненные» проблемы республики, среди которых назвал водоснабжение. Глава Ингушетии попросил Путина поддержать разработку программы обеспечения населения водой, которую разрабатывает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«Мы три-четыре года назад сняли проблему, но сегодня есть ряд населенных пунктов, где, во-первых, сети изношены, во-вторых, добыча воды», — отметил Евкуров, пояснив, что имеет в виду истощение скважин.

Глава Ингушетии также рассказал, что Индия организует в республике сборку оборудования для офтальмологии и построит для этой цели завод. Евкуров уточнил, что предприятие планируется заложить ближайшей осенью.

В сентябре 2018 года у Юнус-Бека Евкурова заканчивается второй срок на посту руководителя Ингушетии. Он возглавил регион в 2008 году, в 2013-м подал в отставку, и в том же году его переизбрали на этот пост депутаты парламента региона.

В конце мая 2018 года в кулуарах Петербургского международного экономического форума Евкуров заявил, что готов остаться и на третий срок, если президент предложит ему возглавить республику, сообщил ТАСС.

«Все предложения президента — это приказ, руководство к действию», — сказал тогда Евкуров.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Юнус-Бек Евкуров , Владимир Путин , стадион , Ингушетия
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