Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,86 58,36 EUR Нал. 69,76 69,06 USD Бирж. 58,38 -0,09 EUR Бирж. 69,23 -0,18 USD ЦБ. 58,32 -0,24 EUR ЦБ. 69,13 -0,40 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 15496,96 +1520,35 MOEX 2102,94 +0,46% RTS 1135,70 +0,77% Brent 65,04 +0,62% DJIA 24754,06 -0,11% Nasdaq 6959,96 -0,08% FTSE 7592,66 -0,15%
В правительстве пригрозили уволить замминистров за срыв крымской ФЦП
Лента новостей
В Совфеде назвали условия возвращения российских наблюдателей в Донбасс 00:26, Политика Все о фишках Porsche, которые упрощают жизнь водителю 23 дек, 23:46, РБК и Porsche В МВД Украины прокомментировали задержание Яценюка в Женеве 23 дек, 23:26, Политика Выкуп для задержанного саудовского принца Аль-Валида оценили в $6 млрд 23 дек, 23:13, Политика Южная Осетия полностью осталась без света из-за ветра и снегопада 23 дек, 21:34, Общество Яценюка задержали для проверки в аэропорту Женевы по запросу России 23 дек, 21:24, Политика Благодаря России: как произошла революция в перевозке нефти 125 лет назад 23 дек, 20:55, Shell и РБК 15-летняя Алина Загитова стала чемпионкой России по фигурному катанию 23 дек, 20:46, Спорт Монархическая партия выдвинула своего лидера Антона Бакова в президенты 23 дек, 20:20, Политика Порошенко рассказал о неофициальной части разговора с Тиллерсоном 23 дек, 20:04, Политика UTair объяcнила причину возвращения самолета в аэропорт Внуково 23 дек, 19:47, Общество Гамшик побил рекорд Марадоны по количеству голов за «Наполи» 23 дек, 19:34, Спорт Семейный бизнес: как работает мебельная мастерская Ладыгиных 23 дек, 19:26, РБК и УАЗ В Ставропольском крае завели дело после гибели трех человек в ДТП 23 дек, 19:20, Общество Маккейн назвал поставку Украине ракет Javelin шагом для достижения мира 23 дек, 18:47, Политика Митрохина задержали на акции против застройщиков компании ПИК в Москве 23 дек, 18:46, Политика Во Внуково срочно сел пассажирский Boeing с протекшим баком 23 дек, 18:12, Общество Искусство, вечеринки и сумасшедшие кафе: ультрамодный гид по Сеулу 23 дек, 18:10, РБК, Korean Air и НОТК Кого выдвинули партии в президенты России 23 дек, 18:06, Фотогалерея  Андрея Турчака избрали секретарем генсовета «Единой России» 23 дек, 17:40, Политика В Петербурге «Открытая Россия» провела акцию в поддержку Навального 23 дек, 17:06, Политика «Барселона» разгромила «Реал» в Мадриде 23 дек, 16:56, Спорт Меркель и Макрон потребовали вернуть российских наблюдателей в Донбасс 23 дек, 16:35, Политика «Единая Россия» обновила состав высшего совета и генсовета партии 23 дек, 16:26, Политика Квест-драйв: как доехать до Шереметьево за 30 минут 23 дек, 16:17, РБК и Porsche В Омске при взрыве газа обрушилась перегородка стены в квартире дома 23 дек, 16:03, Общество Путин пообещал сделать экономику России растущей быстрее мировой 23 дек, 15:40, Политика Кадыров после пропажи аккаунта в Instagram рассказал о чеченской соцсети 23 дек, 15:38, Политика
В правительстве пригрозили уволить замминистров за срыв крымской ФЦП
Бизнес, 22 дек, 14:20
0
В правительстве пригрозили уволить замминистров за срыв крымской ФЦП
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил главам Крыма, Севастополя, Минтранса и Минобрнауки устранить нарушения региональной ФЦП. В противном случае — подготовить документы на увольнения своих заместителей-кураторов госпрограммы
Дмитрий Козак (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Госпрограмма без заместителей

Вице-премьер Дмитрий Козак по итогам прошедшего 15 декабря совещания обязал Минтранс, Минобрнауки, а также руководство Крыма и Севастополя устранить нарушения плана реализации федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя до 2020 года, следует из проекта протокола совещания (с документом ознакомился РБК).

В случае невыполнения этого требования Козак поручил Минобрнауки и Минтрансу внести в правительство проекты актов «об освобождении от должности заместителей министров, на которых по состоянию на 15 декабря 2017 года возложена ответственность за реализацию соответствующих мероприятий программы», указано в проекте документа.

Кроме того, Минэкономразвитию поручено совместно с Минфином представить заключение «о негативных последствиях для социально-экономического и бюджетно-финансового положения субъектов» из-за нарушений обязательств по ФЦП в 2017 году и предложения об объемах и источниках финансирования запланированных мероприятий. А также совместно с Советом министров Крыма и правительством Севастополя до 15 января 2018 года доложить о завершении формирования единой службы заказчика для реализации ФЦП.​

Совету министров Крыма и правительству Севастополя Козак поручил до 22 января 2018 года представить в Минэкономразвития и Минфин обоснование «негативных последствий для социально-экономического и бюджетно-финансового положения субъектов» в случае возврата в федеральный бюджет субсидий в связи с нарушением обязательств по реализации ФЦП в 2017 году «с копиями актов об увольнении заместителей руководителей высших органов исполнительной власти» республики и Севастополя, на которых возложена ответственность за реализацию программы.

Кураторы крымской ФЦП

В аппарате Козака подтвердили факт проведения совещания, но отказались уточнить, какие поручения были даны по его итогам. Источник, знакомый с итогами совещания в Крыму, и источник, близкий к одному из указанных в материалах совещания министерств, подтвердили получение соответствующих поручений. В пресс-службе главы Крыма Сергея Аксенова пока не ответили на запрос РБК.

Но 21 декабря в прямом эфире местного телеканала ИКС губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников анонсировал увольнения высокопоставленных чиновников правительства города после Нового года, не назвав фамилий.

В Минтрансе и Минобрнауки отказались от комментариев по поводу итогов совещания. На совещании от Министерства транспорта присутствовал первый замминистра Евгений Дитрих, от Министерства образования и науки — замминистра Павел Зенькович.

Два собеседника РБК в правительстве сказали, что со стороны Минобрнауки за допущенные нарушения в части развития объектов образования ответственность может понести замминистра Ирина Кузнецова, «поскольку она отвечает за строительство».

В Минэкономразвития пока не ответили на запрос РБК.

Вернуться в график

В проекте протокола указано, что Минобрнауки обязали обеспечить «безусловное устранение» нарушений плана-графика в части «реализации мероприятий по развитию объектов образования» в Крыму и Севастополе. ​Минтранс — в части мероприятий, направленных «на обеспечение связи Крымского полуострова с материковой частью».

Главу Крыма Сергея Аксенова и губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова кроме устранения нарушений графика обязали за счет бюджетов республики и Севастополя завершить строительство и ввод в эксплуатацию объектов госпрограммы, которые подлежали вводу в 2017 году, но не были введены.

Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» была принята в августе 2014 года для модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. В середине июля 2015 года ее куратором стало Минэкономразвития. Объем финансирования ФЦП составляет 825,4 млрд руб., в том числе за счет федерального бюджета — 779,762 млрд руб., бюджетов Республики Крым и Севастополя — 15,344 млрд руб. и внебюджетных источников — 30,298 млрд руб. Основными проектами, реализуемые в рамках ФЦП, являются мост через Керченский пролив и подходы к нему, трасса «Таврида» и объекты энергетики.

По данным крымского Минфина, на 1 декабря освоение средств по ФЦП составило 52,6%. Еще 10 октября Аксенов сообщал журналистам, что ожидает по итогам 2017 года выполнения программы на 92–93%. Но уже 12 декабря глава республики сообщил, что треть объектов строится с отставанием от графика. ​

В начале декабря Аксенов в письме Козаку и главе Минтранса Максиму Соколову просил разобраться с отставанием от графика работ по обеспечению транспортной безопасности автомобильной дороги со стороны Керчи к строящемуся Крымскому мосту. По словам собеседника РБК, близкого к властям Крыма, письмо было написано по итогам обсуждения проблем по утвержденной правительством целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года».

Авторы: Валерия Комарова, Владимир Дергачев, Петр Канаев, Полина Звездина.
Теги: Крым , Минтранс , Сергей Аксенов , Дмитрий Козак , Минобрануки
Главное
Порошенко рассказал о неофициальной части разговора с Тиллерсоном Политика
Материалы по теме
Сигнал Аксенова: почему Крымский мост рискует не выйти к «Тавриде» в срок Бизнес
Глава Крыма увидел в резолюции ООН «пропагандистские мифы Киева» Политика
Правительство выделило Севастополю 500 млн руб. на социальные объекты Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.