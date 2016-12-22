В правительстве пригрозили уволить замминистров за срыв крымской ФЦП

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил главам Крыма, Севастополя, Минтранса и Минобрнауки устранить нарушения региональной ФЦП. В противном случае — подготовить документы на увольнения своих заместителей-кураторов госпрограммы

Дмитрий Козак (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Госпрограмма без заместителей

Вице-премьер Дмитрий Козак по итогам прошедшего 15 декабря совещания обязал Минтранс, Минобрнауки, а также руководство Крыма и Севастополя устранить нарушения плана реализации федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя до 2020 года, следует из проекта протокола совещания (с документом ознакомился РБК).

В случае невыполнения этого требования Козак поручил Минобрнауки и Минтрансу внести в правительство проекты актов «об освобождении от должности заместителей министров, на которых по состоянию на 15 декабря 2017 года возложена ответственность за реализацию соответствующих мероприятий программы», указано в проекте документа.

Кроме того, Минэкономразвитию поручено совместно с Минфином представить заключение «о негативных последствиях для социально-экономического и бюджетно-финансового положения субъектов» из-за нарушений обязательств по ФЦП в 2017 году и предложения об объемах и источниках финансирования запланированных мероприятий. А также совместно с Советом министров Крыма и правительством Севастополя до 15 января 2018 года доложить о завершении формирования единой службы заказчика для реализации ФЦП.​

Совету министров Крыма и правительству Севастополя Козак поручил до 22 января 2018 года представить в Минэкономразвития и Минфин обоснование «негативных последствий для социально-экономического и бюджетно-финансового положения субъектов» в случае возврата в федеральный бюджет субсидий в связи с нарушением обязательств по реализации ФЦП в 2017 году «с копиями актов об увольнении заместителей руководителей высших органов исполнительной власти» республики и Севастополя, на которых возложена ответственность за реализацию программы.

Кураторы крымской ФЦП

В аппарате Козака подтвердили факт проведения совещания, но отказались уточнить, какие поручения были даны по его итогам. Источник, знакомый с итогами совещания в Крыму, и источник, близкий к одному из указанных в материалах совещания министерств, подтвердили получение соответствующих поручений. В пресс-службе главы Крыма Сергея Аксенова пока не ответили на запрос РБК.

Но 21 декабря в прямом эфире местного телеканала ИКС губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников анонсировал увольнения высокопоставленных чиновников правительства города после Нового года, не назвав фамилий.

В Минтрансе и Минобрнауки отказались от комментариев по поводу итогов совещания. На совещании от Министерства транспорта присутствовал первый замминистра Евгений Дитрих, от Министерства образования и науки — замминистра Павел Зенькович.

Два собеседника РБК в правительстве сказали, что со стороны Минобрнауки за допущенные нарушения в части развития объектов образования ответственность может понести замминистра Ирина Кузнецова, «поскольку она отвечает за строительство».

В Минэкономразвития пока не ответили на запрос РБК.

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В проекте протокола указано, что Минобрнауки обязали обеспечить «безусловное устранение» нарушений плана-графика в части «реализации мероприятий по развитию объектов образования» в Крыму и Севастополе. ​Минтранс — в части мероприятий, направленных «на обеспечение связи Крымского полуострова с материковой частью».

Главу Крыма Сергея Аксенова и губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова кроме устранения нарушений графика обязали за счет бюджетов республики и Севастополя завершить строительство и ввод в эксплуатацию объектов госпрограммы, которые подлежали вводу в 2017 году, но не были введены.

Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» была принята в августе 2014 года для модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. В середине июля 2015 года ее куратором стало Минэкономразвития. Объем финансирования ФЦП составляет 825,4 млрд руб., в том числе за счет федерального бюджета — 779,762 млрд руб., бюджетов Республики Крым и Севастополя — 15,344 млрд руб. и внебюджетных источников — 30,298 млрд руб. Основными проектами, реализуемые в рамках ФЦП, являются мост через Керченский пролив и подходы к нему, трасса «Таврида» и объекты энергетики.

По данным крымского Минфина, на 1 декабря освоение средств по ФЦП составило 52,6%. Еще 10 октября Аксенов сообщал журналистам, что ожидает по итогам 2017 года выполнения программы на 92–93%. Но уже 12 декабря глава республики сообщил, что треть объектов строится с отставанием от графика. ​

В начале декабря Аксенов в письме Козаку и главе Минтранса Максиму Соколову просил разобраться с отставанием от графика работ по обеспечению транспортной безопасности автомобильной дороги со стороны Керчи к строящемуся Крымскому мосту. По словам собеседника РБК, близкого к властям Крыма, письмо было написано по итогам обсуждения проблем по утвержденной правительством целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года».