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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало видео возвращения обменянных российских военных

Минобороны показало видео возвращения из плена российских военных младше 25 лет
Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны показало видео возвращения обменянных российских военных
Video

Министерство обороны России обнародовало видео с первой группой российских военнослужащих младше 25 лет, которых вернули в рамках обмена пленными с Украиной. Их точное число не называется, однако Киев получил столько же пленных солдат.

Российским военным оказывают психологическую и медицинскую помощь в Белоруссии. Договоренности об обмене пленными были заключены на переговорах в Стамбуле 2 июня. По соглашению сторон в обменные списки включат не только военных младше 25 лет, но и тяжелобольных и тяжелораненых. Предполагается, что обмен пройдет в формате «всех на всех».

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Минобороны российские военные обмен пленными
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