Минобороны показало видео возвращения обменянных российских военных

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Министерство обороны России обнародовало видео с первой группой российских военнослужащих младше 25 лет, которых вернули в рамках обмена пленными с Украиной. Их точное число не называется, однако Киев получил столько же пленных солдат.

Российским военным оказывают психологическую и медицинскую помощь в Белоруссии. Договоренности об обмене пленными были заключены на переговорах в Стамбуле 2 июня. По соглашению сторон в обменные списки включат не только военных младше 25 лет, но и тяжелобольных и тяжелораненых. Предполагается, что обмен пройдет в формате «всех на всех».