Минобороны показало видео возвращения обменянных российских военных
Министерство обороны России обнародовало видео с первой группой российских военнослужащих младше 25 лет, которых вернули в рамках обмена пленными с Украиной. Их точное число не называется, однако Киев получил столько же пленных солдат.
Российским военным оказывают психологическую и медицинскую помощь в Белоруссии. Договоренности об обмене пленными были заключены на переговорах в Стамбуле 2 июня. По соглашению сторон в обменные списки включат не только военных младше 25 лет, но и тяжелобольных и тяжелораненых. Предполагается, что обмен пройдет в формате «всех на всех».
Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции
Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли
Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта
Полицейский выстрелил в корреспондента во время протестов в Лос-Анджелесе. Видео
Что Трамп говорит о беспорядках в Калифорнии
ФСБ пресекла попытку вывоза комплектующих к вертолетам на Украину
В Калифорнии продолжаются беспорядки после рейдов по поиску нелегальных мигрантов. Видео
Илон Маск рассказал, кто сделал больше всего для подрыва его репутации
В США самолёт потерпел крушение. Видео
Силовики задержали мэра Красноярска. Детали
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов