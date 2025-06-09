ФСБ показала детали для Ми-8 и Ми-17, которые пытались вывезти из страны

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ФСБ показала видеоролик, на котором видны комплектующие для вертолетов Ми-8 и Ми-17, которые группа из шести человек пыталась вывезти на Украину. По оценкам специалистов, их бы хватило, чтобы восстановить летную годность четырех вертолетов. Стоимость запчастей составляет около 400 млн руб.

По данным спецслужбы, попытку вывоза деталей координировала «подданная иностранного государства, находящаяся за рубежом». В группу входили граждане России, Украины и стран Ближнего Востока.