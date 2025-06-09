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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ показала детали для Ми-8 и Ми-17, которые пытались вывезти из страны

Сюжет
Военная операция на Украине

ФСБ показала детали для Ми-8 и Ми-17, которые пытались вывезти из страны
Video

ФСБ показала видеоролик, на котором видны комплектующие для вертолетов Ми-8 и Ми-17, которые группа из шести человек пыталась вывезти на Украину. По оценкам специалистов, их бы хватило, чтобы восстановить летную годность четырех вертолетов. Стоимость запчастей составляет около 400 млн руб.

ФСБ пресекла вывоз на Украину деталей для вертолетов на ₽400 млн
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Фото:Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

По данным спецслужбы, попытку вывоза деталей координировала «подданная иностранного государства, находящаяся за рубежом». В группу входили граждане России, Украины и стран Ближнего Востока.

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ФСБ вертолеты Вертолет Ми-8 Ми-17 Украина
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