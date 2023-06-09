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В Одессу приплыли холодильники и дома из Херсонской области. Видео

Появились кадры с приплывшими из Херсонской области в Одессу холодильниками и домами

В Одессу приплыли холодильники и дома из Херсонской области. Видео
Video

На побережье Черного моря около Одессы прибило вещи из домов жителей Херсонской области, которые пострадали из-за наводнения после разрушения Каховской ГЭС. К побережью прибило диваны, холодильники и даже крыши домов.

Каховская ГЭС рухнула в ночь на 6 июня. Власти России обвинили Киев в диверсии, заявив, что украинские военные обстреляли плотину. Киев обвинения отверг, заявив, что в разрушении плотины виновата Россия. Тысячи человек были эвакуированы.

Теги
Одесса Херсонская область Каховская ГЭС
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